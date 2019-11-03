Биография Александра Градского

Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области.

Его отец, Борис Фрадкин, работал инженером на заводе, мать, Тамара Градская – выпускница ГИТИСа, была актрисой, режиссером, затем литературным сотрудником журнала "Театральная жизнь"

В 1957 году семья переехала в Москву.

С 1958 по 1965 год Градский учился в музыкальной школе по классу скрипки.

В 1974 году окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова).

В конце 1963 года Градский выступал в интерклубе МГУ вместе с группой польских студентов "Тараканы".

В 1965 году вместе с Михаилом Турковым он организовал вокально-инструментальную группу "Славяне" – третью по счету в истории советской рок-музыки, в 1966 году – группу "Скоморохи", которая стала опираться исключительно на песни и композиции собственного сочинения и на русском языке. В 1971 году "Скоморохи" были удостоены гран-при Всесоюзного фестиваля в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Группа и сам Градский приобрели широкую известность, они начали записываться на радио и гастролировать по стране.

В первых своих студийных записях Градский выступил как мультиинструменталист, автор всей музыки, некоторых стихов, супервокалист, осуществивший многократное наложение четырехголосия. Композиция "Только ты верь мне" была им записана целиком – партии всех инструментов и голосов. В 1972 году, по предложению композитора Давида Тухманова, он записал две его песни для пластинки "Как прекрасен мир" ("Джоконда" и "Жил был я"), впервые в СССР используя 16-канальную аппаратуру.

В 1973 году кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский предложил Градскому участвовать в создании его фильма "Романс о влюбленных" в качестве певца, автора песен, части стихов и всей музыки.

После выхода картины на экраны в 1974 году был выпущен первый сольный альбом Градского с музыкой из фильма, за который музыкальный журнал Billboard удостоил его титула "Звезда года" за вклад в мировую музыку.

В дальнейшем Градский занимался сольной карьерой , а также участвовал в многочисленных музыкальных проектах. В начале 1970-х годов он создал цикл композиций на стихи Роберта Бернса и Уильяма Шекспира – своеобразную энциклопедию рок-стилей от блюза до рок-н-ролла.

Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов. Среди его музыкальных дисков – "Русские песни" (1980), "Размышления шута" (1987), "Утопия А.Г." (1987), "Ностальгия" (1988), "Монте-Кристо" (1989), "Экспедиция" (1990), "Несвоевременные песни" (1994), "Фрукты с кладбища" (1994), "Неформат" (2011), "Романсы" (2014) и другие.

В 2003 году Градский выпустил этапный диск "Хрестоматия", в записи которого приняли участие многие известные инструменталисты, симфонический оркестр и детский хор.

Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. В некоторых из них Градский исполнил вокальные партии

Он также поставил два музыкальных фильма – "Антиперестроечный блюз" (1991) и "ЖивЬем в России" (1996).

Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.

Три его балета ("Человек", "Распутин" и "Еврейская баллада") были поставлены Киевским театром балета (балетмейстер Георгий Ковтун), а два последних – Театром балета на льду (художественный руководитель Игорь Бобрин).

Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.

В начале 1990-х годов начало функционировать Московское театрально-концертное музыкальное объединение под руководством Александра Градского, где проводились концерты, музыкальные и творческие вечера. В 2014 году здание было реконструировано и превращено в Театральный центр под руководством Александра Градского (Градский Холл).

С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" "Первого канала". В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос"

Александр Градский – народный артист России ( 1999 ). Является лауреатом Государственной премии РФ ( 1998 ) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" ( 1997 ).