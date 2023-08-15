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СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского - РИА Новости, 15.08.2023
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23:15 15.08.2023 (обновлено: 23:35 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ograblenie-1890312739.html
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского
Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. Об этом пишут... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:15
2023-08-15T23:35
происшествия
россия
александр градский
марина коташенко
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. Об этом пишут "Известия".По информации издания, из дома пропали проектор, часть мебели и посуда.В начале прошлого года Коташенко также стала жертвой ограбления. Тогда у нее отобрали почти сто миллионов рублей. По данным полиции, злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отняли там у нее крупную сумму.По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый уроженец Таджикистана Умежон Жабборов. В октябре 2022 года его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
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происшествия, россия, александр градский, марина коташенко
Происшествия, Россия, Александр Градский, Марина Коташенко
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского

"Известия": в подмосковном Новоглаголево ограбили дом вдовы Градского

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАлександр Градский и Марина Коташенко
Александр Градский и Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Александр Градский и Марина Коташенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. Об этом пишут "Известия".
По информации издания, из дома пропали проектор, часть мебели и посуда.
В начале прошлого года Коташенко также стала жертвой ограбления. Тогда у нее отобрали почти сто миллионов рублей. По данным полиции, злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отняли там у нее крупную сумму.
По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый уроженец Таджикистана Умежон Жабборов. В октябре 2022 года его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
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ПроисшествияРоссияАлександр ГрадскийМарина Коташенко
 
 
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