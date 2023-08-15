https://ria.ru/20230815/ograblenie-1890312739.html

СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского

СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. Об этом пишут... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T23:15

2023-08-15T23:15

2023-08-15T23:35

происшествия

россия

александр градский

марина коташенко

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. Об этом пишут "Известия".По информации издания, из дома пропали проектор, часть мебели и посуда.В начале прошлого года Коташенко также стала жертвой ограбления. Тогда у нее отобрали почти сто миллионов рублей. По данным полиции, злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отняли там у нее крупную сумму.По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый уроженец Таджикистана Умежон Жабборов. В октябре 2022 года его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20230808/ograblenie-1888903226.html

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происшествия, россия, александр градский, марина коташенко