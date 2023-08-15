https://ria.ru/20230815/ograblenie-1890312739.html
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского
Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. Об этом пишут... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:15
2023-08-15T23:15
2023-08-15T23:35
происшествия
россия
александр градский
марина коташенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768254257_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_46eb9f6a30466a3f0ae3cef02f3ed842.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. Об этом пишут "Известия".По информации издания, из дома пропали проектор, часть мебели и посуда.В начале прошлого года Коташенко также стала жертвой ограбления. Тогда у нее отобрали почти сто миллионов рублей. По данным полиции, злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отняли там у нее крупную сумму.По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый уроженец Таджикистана Умежон Жабборов. В октябре 2022 года его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20230808/ograblenie-1888903226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768254257_15:0:2048:1525_1920x0_80_0_0_c94c5372ca23a8b08cafd3f49856775c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр градский, марина коташенко
Происшествия, Россия, Александр Градский, Марина Коташенко
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского
"Известия": в подмосковном Новоглаголево ограбили дом вдовы Градского