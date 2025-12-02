Рейтинг@Mail.ru
Дочь Градского выиграла суд за залитую квартиру
05:20 02.12.2025
Дочь Градского выиграла суд за залитую квартиру
Дочь Градского выиграла суд за залитую квартиру - РИА Новости, 02.12.2025
Дочь Градского выиграла суд за залитую квартиру
Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла иск к московскому "Жилищнику" о возмещении имущественного вреда за залитую квартиру,... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия, россия, александр градский
Шоубиз, Происшествия, Россия, Александр Градский
Дочь Градского выиграла суд за залитую квартиру

Мария Градская выиграла суд у "Жилищника" за залитую квартиру

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАлександр Градский с дочерью Марией
Александр Градский с дочерью Марией - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Александр Градский с дочерью Марией. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла иск к московскому "Жилищнику" о возмещении имущественного вреда за залитую квартиру, свидетельствуют данные столичного суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ "Жилищник района Тверской" удовлетворено", - следует из данных.
Как сообщали СМИ, ущерб оценивался более чем в 5 миллионов рублей.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, представители ответчика в ходе разбирательства заявляли ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы для определения причин залива жилого помещения, стоимости восстановительного ремонта жилых помещений, движимого имущества. Суд просьбу удовлетворил. Результаты этой экспертизы не сообщаются.
Исковое заявление поступило в суд в декабре прошлого года.
Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
Шоубиз
 
 
