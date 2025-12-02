https://ria.ru/20251202/sud-2059090293.html
Дочь Градского выиграла суд за залитую квартиру
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла иск к московскому "Жилищнику" о возмещении имущественного вреда за залитую квартиру, свидетельствуют данные столичного суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ "Жилищник района Тверской" удовлетворено", - следует из данных.
Как сообщали СМИ, ущерб оценивался более чем в 5 миллионов рублей.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, представители ответчика в ходе разбирательства заявляли ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы для определения причин залива жилого помещения, стоимости восстановительного ремонта жилых помещений, движимого имущества. Суд просьбу удовлетворил. Результаты этой экспертизы не сообщаются.
Исковое заявление поступило в суд в декабре прошлого года.
Народный артист РФ Александр Градский
скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.