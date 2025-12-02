Дочь Градского выиграла суд за залитую квартиру

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла иск к московскому "Жилищнику" о возмещении имущественного вреда за залитую квартиру, свидетельствуют данные столичного суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ "Жилищник района Тверской" удовлетворено", - следует из данных.

Как сообщали СМИ, ущерб оценивался более чем в 5 миллионов рублей.

Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, представители ответчика в ходе разбирательства заявляли ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы для определения причин залива жилого помещения, стоимости восстановительного ремонта жилых помещений, движимого имущества. Суд просьбу удовлетворил. Результаты этой экспертизы не сообщаются.