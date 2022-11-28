08:00 28.11.2022 (обновлено: 08:12 28.11.2022)
Музыкальный гений: год со дня смерти Александра Градского
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Год назад умер Александр Градский. Он мог сделать музыкальную карьеру в любом жанре: от рок-н-ролла до классической музыки. Наделенный фантастическим даром, певец при жизни добился статуса легенды.
"Аппарат Градского": начало пути
В 1960-х его рок-группа "Скоморохи" собирала огромную по меркам СССР аудиторию. А знаменитый "аппарат Градского" — набор техники для выступлений — считался чуть ли не лучшим в Союзе.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанкАвтор и исполнитель песен Александр Градский на сцене, 1990
Автор и исполнитель песен Александр Градский на сцене, 1990
Андрей Кончаловский попросил его сочинить музыку к фильму "Романс о влюбленных". Хотя этого союза могло и не быть: изначально композитором был Мурад Кажлаев. Но ему не очень понравился сценарий, и в итоге Градский не только написал все песни, но и исполнил их.
"Романс о влюбленных", получивший хорошую фестивальную судьбу, принес композитору и певцу международную известность. Журнал Billboard объявил его звездой года "за выдающийся вклад в мировую музыку".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанкСоветский и российский певец, автор песен, композитор, народный артист России Александр Борисович Градский
Советский и российский певец, автор песен, композитор, народный артист России Александр Борисович Градский
Градский продолжал активно выступать и сочинять песни — в том числе для мультфильмов (например, для "Принцессы и людоеда"). В "Голубом щенке" его голосом поет не только Добрый Моряк, но и визгливая и довольно противная Рыба-Пила.
Классика и рок: от Большого до собственного жанра в балете
Работал он и в классическом жанре. В 1988-м вышел на сцену Большого театра с партией Звездочета в "Золотом петушке" Римского-Корсакова. Но чиновники довольно быстро закрыли спектакль.
Градский и сам писал оперы — в стиле рок. Например, "Стадион" на стихи Маргариты Пушкиной. Кроме того, он изобрел жанр рок-балета, сочинив их три: "Распутин", "Человек" и "Еврейская баллада".
Певец, композитор Александр Градский
Он мечтал о собственном музыкальном театре, в котором можно как угодно экспериментировать, работать с труппой, с декорациями, придумывать новые сценические решения. Этот театр он получил — но в конце жизни. "Градский Холл" в Москве стал именно такой площадкой для музыкальных экспериментов.
"Голос": последние дни мэтра
Градского-наставника вся страна увидела в телешоу "Голос" на Первом канале. Его обожали и партнеры по жюри, и ведущий, и продюсеры, и участники. Казавшийся строгим и бескомпромиссным, он прятал за напускной суровостью доброе сердце — искренне переживал за каждого из своей команды, но больше всего — за качество исполнения и драматизм прочтения музыки.
Участвовал в шоу уже тяжело больным. Никому не жаловался, хотя все видели, как ему плохо. Съемки хотели приостановить, но Александр Борисович настаивал на том, что никакого особого отношения к нему быть не должно.
Последние выпуски с его участием зритель увидел уже после смерти Градского.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПортрет народного артиста России, певца Александра Градского во время церемонии прощания в здании Театрально-концертного музыкального объединения "Градский Холл" в Москве
Портрет народного артиста России, певца Александра Градского во время церемонии прощания в здании Театрально-концертного музыкального объединения "Градский Холл" в Москве
С ним прощались на сцене его театра, который он построил буквально собственными руками, где организовал все именно так, как хотел. Прощалась вся страна: и поклонники, и близкие, и коллеги. А театр "Градский Холл" — теперь еще и памятник своему основателю.
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