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Умер гитарист группы "Скифы" Сергей Дюжиков - РИА Новости, 30.06.2024
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15:11 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/dyuzhikov-1956459015.html
Умер гитарист группы "Скифы" Сергей Дюжиков
Умер гитарист группы "Скифы" Сергей Дюжиков - РИА Новости, 30.06.2024
Умер гитарист группы "Скифы" Сергей Дюжиков
Гитарист групп "Скифы", "Цветы" и "Голубые гитары" Сергей Дюжиков скончался в возрасте 75 лет, сообщила автор песен групп "Ария", "Мастер", "Кипелов" Маргарита... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:11
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гитарист групп "Скифы", "Цветы" и "Голубые гитары" Сергей Дюжиков скончался в возрасте 75 лет, сообщила автор песен групп "Ария", "Мастер", "Кипелов" Маргарита Пушкина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Рок-ветеранов всё меньше и меньше. Как говорится "Снаряды ложатся всё ближе". Вот и Сергей Дюжиков ушёл. Знала я его ещё со времён группы "Скифы"… Не так часто приходится встречаться с талантливыми людьми такого масштаба... Не ценим при жизни. А дальше - тишина. Прощай, Сергей. Там тебе подарят много чудесных гитар, и каждый вечер ты будешь участвовать в потрясающих гитарных сейшенах!" - написала она. Дюжиков был основателем группы "Скифы", в первом составе которой играл Александр Градский, а также играл в группах "Цветы", "Красные маки". Работал с Игорем Крутым, Юрием Антоновым, Валентиной Толкуновой, записал альбомы с Владимиром Пресняковым и Александром Малининым. В 1991 году музыкант переехал в США.
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сша, александр градский, игорь крутой, юрий антонов, ария
США, Александр Градский, Игорь Крутой, Юрий Антонов, Ария
Умер гитарист группы "Скифы" Сергей Дюжиков

Умер гитарист групп "Скифы", "Цветы" и "Голубые гитары" Сергей Дюжиков

CC BY-SA 4.0 / Zaza Vaza / Сергей Дюжиков
Сергей Дюжиков - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Zaza Vaza /
Сергей Дюжиков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гитарист групп "Скифы", "Цветы" и "Голубые гитары" Сергей Дюжиков скончался в возрасте 75 лет, сообщила автор песен групп "Ария", "Мастер", "Кипелов" Маргарита Пушкина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Рок-ветеранов всё меньше и меньше. Как говорится "Снаряды ложатся всё ближе". Вот и Сергей Дюжиков ушёл. Знала я его ещё со времён группы "Скифы"… Не так часто приходится встречаться с талантливыми людьми такого масштаба... Не ценим при жизни. А дальше - тишина. Прощай, Сергей. Там тебе подарят много чудесных гитар, и каждый вечер ты будешь участвовать в потрясающих гитарных сейшенах!" - написала она.
Дюжиков был основателем группы "Скифы", в первом составе которой играл Александр Градский, а также играл в группах "Цветы", "Красные маки". Работал с Игорем Крутым, Юрием Антоновым, Валентиной Толкуновой, записал альбомы с Владимиром Пресняковым и Александром Малининым. В 1991 году музыкант переехал в США.
 
СШААлександр ГрадскийИгорь КрутойЮрий АнтоновАрия
 
 
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