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Третья жена Градского подала апелляцию в суд из-за наследства - РИА Новости, 24.11.2023
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Шоубиз
 
16:19 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/gradskiy-1911647925.html
Третья жена Градского подала апелляцию в суд из-за наследства
Третья жена Градского подала апелляцию в суд из-за наследства - РИА Новости, 24.11.2023
Третья жена Градского подала апелляцию в суд из-за наследства
Третья жена народного артиста России Александра Градского Ольга вновь обратилась в суд и подала апелляционную жалобу по поводу права на его наследство, данные... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:19
2023-11-24T16:19
шоубиз
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Третья жена народного артиста России Александра Градского Ольга вновь обратилась в суд и подала апелляционную жалобу по поводу права на его наследство, данные об этом размещены на сайте Тверского суда Москвы.Дата нового судебного заседания пока не назначена.В октябре этого года стало известно, что суд отказал Ольге Градской в получении доли наследства. Тогда она судилась с четвертой женой музыканта Мариной Коташенко и собственными детьми — сыном Даниилом и дочерью Марией. Разбирательства проходили в закрытом режиме. Ольга Градская (урожденная Фартышева) была замужем за мэтром российской сцены с 1980 по 2001 годы. С Мариной Коташенко музыкант начал отношения в 2003-м. В них родились двое сыновей Александр и Иван. За месяц до кончины Градский и Коташенко расписались. Из-за этого родственники композитора не раз заявляли в СМИ, что считают этот брак фиктивным.Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
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Шоубиз, Александр Градский, Марина Коташенко, Московский городской суд, Россия, Москва, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Третья жена Градского подала апелляцию в суд из-за наследства

Третья жена Градского обжаловала решение суда об отказе в праве на наследство

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Александр Градский
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Третья жена народного артиста России Александра Градского Ольга вновь обратилась в суд и подала апелляционную жалобу по поводу права на его наследство, данные об этом размещены на сайте Тверского суда Москвы.
Дата нового судебного заседания пока не назначена.
В октябре этого года стало известно, что суд отказал Ольге Градской в получении доли наследства.
Тогда она судилась с четвертой женой музыканта Мариной Коташенко и собственными детьми — сыном Даниилом и дочерью Марией. Разбирательства проходили в закрытом режиме.
Ольга Градская (урожденная Фартышева) была замужем за мэтром российской сцены с 1980 по 2001 годы.
С Мариной Коташенко музыкант начал отношения в 2003-м. В них родились двое сыновей Александр и Иван.
За месяц до кончины Градский и Коташенко расписались. Из-за этого родственники композитора не раз заявляли в СМИ, что считают этот брак фиктивным.
Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
Певец, композитор Александр Градский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца
22 ноября, 18:21
 
ШоубизАлександр ГрадскийМарина КоташенкоМосковский городской судРоссияМоскваНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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