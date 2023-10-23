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Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства - РИА Новости, 23.10.2023
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Шоубиз
 
14:46 23.10.2023 (обновлено: 15:12 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/sud-1904679102.html
Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства
Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства - РИА Новости, 23.10.2023
Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского Ольге Градской (урожденная... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:46
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского Ольге Градской (урожденная Фартышева), с которым она состояла в браке с 1980 по 2001 годы, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. Градская подала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме. Ранее РИА Новости сообщали в суде, что истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность. Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
https://ria.ru/20230829/nasledstvo-1892869942.html
https://ria.ru/20230815/ograblenie-1890312739.html
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москва, россия, александр градский, марина коташенко
Москва, Россия, Александр Градский, Марина Коташенко, Шоубиз
Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства

Суд отказал третьей жене Градского Ольге в получении доли наследства

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Александр Градский
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Александр Градский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского Ольге Градской (урожденная Фартышева), с которым она состояла в браке с 1980 по 2001 годы, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства.
Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту
29 августа, 12:00
Градская подала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме.
Ранее РИА Новости сообщали в суде, что истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность.
Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
Александр Градский и Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского
15 августа, 23:15
 
ШоубизМоскваРоссияАлександр ГрадскийМарина Коташенко
 
 
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