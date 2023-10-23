https://ria.ru/20231023/sud-1904679102.html

Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства

Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства - РИА Новости, 23.10.2023

Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства

Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского Ольге Градской (урожденная... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:46

2023-10-23T14:46

2023-10-23T15:12

москва

россия

александр градский

марина коташенко

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761159374_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_aa22dbbfe9730e38408e937f1ad4d58c.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского Ольге Градской (урожденная Фартышева), с которым она состояла в браке с 1980 по 2001 годы, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. Градская подала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме. Ранее РИА Новости сообщали в суде, что истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность. Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.

https://ria.ru/20230829/nasledstvo-1892869942.html

https://ria.ru/20230815/ograblenie-1890312739.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, александр градский, марина коташенко