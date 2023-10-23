https://ria.ru/20231023/sud-1904679102.html
Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства
Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства - РИА Новости, 23.10.2023
Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского Ольге Градской (урожденная... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:46
2023-10-23T14:46
2023-10-23T15:12
москва
россия
александр градский
марина коташенко
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761159374_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_aa22dbbfe9730e38408e937f1ad4d58c.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского Ольге Градской (урожденная Фартышева), с которым она состояла в браке с 1980 по 2001 годы, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. Градская подала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме. Ранее РИА Новости сообщали в суде, что истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность. Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
https://ria.ru/20230829/nasledstvo-1892869942.html
https://ria.ru/20230815/ograblenie-1890312739.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761159374_52:0:2453:1801_1920x0_80_0_0_7314ac442f5a0eb2b37febfc12e8d6c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, александр градский, марина коташенко
Москва, Россия, Александр Градский, Марина Коташенко, Шоубиз
Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства
Суд отказал третьей жене Градского Ольге в получении доли наследства
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского Ольге Градской (урожденная Фартышева), с которым она состояла в браке с 1980 по 2001 годы, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства.
Наследство – зачем составлять завещание и можно ли оставить квартиру коту
Градская подала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко
и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме.
Ранее РИА Новости сообщали в суде, что истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность.
Народный артист РФ
Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
СМИ: в Подмосковье ограбили дом вдовы Александра Градского