https://ria.ru/20231122/gradskiy-1911128969.html
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца - РИА Новости, 22.11.2023
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца
Нигора Фазилова, сиделка народного артиста России Александра Градского рассказала в эфире программы "Малахов", что перед смертью певец перенес инсульт. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:21
2023-11-22T18:21
2023-11-22T21:29
шоубиз
александр градский
знаменитости
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761108386_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_b0b139b324ef0a5c691b791f94735a7c.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нигора Фазилова, сиделка народного артиста России Александра Градского рассказала в эфире программы "Малахов", что перед смертью певец перенес инсульт."Вдруг у него падает рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз и перестает разговаривать … Я сразу поняла, что это инсульт…", — поделилась она.По словам Фазиловой, врачи несколько раз пытались госпитализировать Градского в этот день. Он с трудом передвигался в инвалидном кресле. "Скорая приезжала три раза. Первый раз приехали, померяли давление, сказали: "Это прединсульт, надо забирать его". […] Но Александр Борисович сам отказался, он подписывал [отказ от госпитализации — ред.], что не поедет в больницу ни в какую", — пояснила Фазилова. По ее словам, Градский не хотел уезжать в стационар и оставлять сиделку без жилья и работы, к тому же он предпочитал болеть дома. Мэтра удалось передать медикам только после того, как его состояние критически ухудшилось. К моменту приезда в больницу инсульт длился уже 8 часов, в результате помочь Градскому врачи не смогли. Музыкант скончался 28 ноября 2021 года. Его здоровье резко ухудшилось после перенесенного в сентябре того же года COVID-19.
https://ria.ru/20230407/gradskiy-1863466998.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761108386_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_78ce7a748fcfade444843afed83d017a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр градский, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Александр Градский, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца
Сиделка Александра Градского рассказала, что перед смертью певец перенес инсульт
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Нигора Фазилова, сиделка народного артиста России Александра Градского рассказала
в эфире программы "Малахов", что перед смертью певец перенес инсульт.
«
"Вдруг у него падает рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз и перестает разговаривать … Я сразу поняла, что это инсульт…", — поделилась она.
По словам Фазиловой, врачи несколько раз пытались госпитализировать Градского в этот день. Он с трудом передвигался в инвалидном кресле.
«
"Скорая приезжала три раза. Первый раз приехали, померяли давление, сказали: "Это прединсульт, надо забирать его". […] Но Александр Борисович сам отказался, он подписывал [отказ от госпитализации — ред.], что не поедет в больницу ни в какую", — пояснила Фазилова.
По ее словам, Градский не хотел уезжать в стационар и оставлять сиделку без жилья и работы, к тому же он предпочитал болеть дома.
Мэтра удалось передать медикам только после того, как его состояние критически ухудшилось. К моменту приезда в больницу инсульт длился уже 8 часов, в результате помочь Градскому врачи не смогли.
Музыкант скончался 28 ноября 2021 года. Его здоровье резко ухудшилось после перенесенного в сентябре того же года COVID-19.
Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти