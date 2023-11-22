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Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца - РИА Новости, 22.11.2023
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Шоубиз
 
18:21 22.11.2023 (обновлено: 21:29 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/gradskiy-1911128969.html
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца - РИА Новости, 22.11.2023
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца
Нигора Фазилова, сиделка народного артиста России Александра Градского рассказала в эфире программы "Малахов", что перед смертью певец перенес инсульт. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:21
2023-11-22T21:29
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нигора Фазилова, сиделка народного артиста России Александра Градского рассказала в эфире программы "Малахов", что перед смертью певец перенес инсульт.&quot;Вдруг у него падает рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз и перестает разговаривать … Я сразу поняла, что это инсульт…&quot;, — поделилась она.По словам Фазиловой, врачи несколько раз пытались госпитализировать Градского в этот день. Он с трудом передвигался в инвалидном кресле. "Скорая приезжала три раза. Первый раз приехали, померяли давление, сказали: "Это прединсульт, надо забирать его". […] Но Александр Борисович сам отказался, он подписывал [отказ от госпитализации — ред.], что не поедет в больницу ни в какую", — пояснила Фазилова. По ее словам, Градский не хотел уезжать в стационар и оставлять сиделку без жилья и работы, к тому же он предпочитал болеть дома. Мэтра удалось передать медикам только после того, как его состояние критически ухудшилось. К моменту приезда в больницу инсульт длился уже 8 часов, в результате помочь Градскому врачи не смогли. Музыкант скончался 28 ноября 2021 года. Его здоровье резко ухудшилось после перенесенного в сентябре того же года COVID-19.
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александр градский, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Александр Градский, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца

Сиделка Александра Градского рассказала, что перед смертью певец перенес инсульт

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец, композитор Александр Градский
Певец, композитор Александр Градский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец, композитор Александр Градский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нигора Фазилова, сиделка народного артиста России Александра Градского рассказала в эфире программы "Малахов", что перед смертью певец перенес инсульт.
«

"Вдруг у него падает рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз и перестает разговаривать … Я сразу поняла, что это инсульт…", — поделилась она.

По словам Фазиловой, врачи несколько раз пытались госпитализировать Градского в этот день. Он с трудом передвигался в инвалидном кресле.
«
"Скорая приезжала три раза. Первый раз приехали, померяли давление, сказали: "Это прединсульт, надо забирать его". […] Но Александр Борисович сам отказался, он подписывал [отказ от госпитализации — ред.], что не поедет в больницу ни в какую", — пояснила Фазилова.
По ее словам, Градский не хотел уезжать в стационар и оставлять сиделку без жилья и работы, к тому же он предпочитал болеть дома.
Мэтра удалось передать медикам только после того, как его состояние критически ухудшилось. К моменту приезда в больницу инсульт длился уже 8 часов, в результате помочь Градскому врачи не смогли.
Музыкант скончался 28 ноября 2021 года. Его здоровье резко ухудшилось после перенесенного в сентябре того же года COVID-19.
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