https://ria.ru/20231122/gradskiy-1911128969.html

Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца

Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца - РИА Новости, 22.11.2023

Сиделка Градского рассказала о последних часах жизни певца

Нигора Фазилова, сиделка народного артиста России Александра Градского рассказала в эфире программы "Малахов", что перед смертью певец перенес инсульт. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:21

2023-11-22T18:21

2023-11-22T21:29

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нигора Фазилова, сиделка народного артиста России Александра Градского рассказала в эфире программы "Малахов", что перед смертью певец перенес инсульт."Вдруг у него падает рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз и перестает разговаривать … Я сразу поняла, что это инсульт…", — поделилась она.По словам Фазиловой, врачи несколько раз пытались госпитализировать Градского в этот день. Он с трудом передвигался в инвалидном кресле. "Скорая приезжала три раза. Первый раз приехали, померяли давление, сказали: "Это прединсульт, надо забирать его". […] Но Александр Борисович сам отказался, он подписывал [отказ от госпитализации — ред.], что не поедет в больницу ни в какую", — пояснила Фазилова. По ее словам, Градский не хотел уезжать в стационар и оставлять сиделку без жилья и работы, к тому же он предпочитал болеть дома. Мэтра удалось передать медикам только после того, как его состояние критически ухудшилось. К моменту приезда в больницу инсульт длился уже 8 часов, в результате помочь Градскому врачи не смогли. Музыкант скончался 28 ноября 2021 года. Его здоровье резко ухудшилось после перенесенного в сентябре того же года COVID-19.

https://ria.ru/20230407/gradskiy-1863466998.html

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Алёна Пава

александр градский, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса