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Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос"

Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос" - РИА Новости, 13.08.2023

Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос"

Музыкант Леонид Агутин объяснил в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, почему не повернулся к SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T23:47

2023-08-13T23:47

2023-08-13T23:47

шоубиз

новости шоу-бизнеса

леонид агутин

shaman (ярослав дронов)

пелагея

александр градский

"голос"

youtube

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин объяснил в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, почему не повернулся к SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых прослушиваний на шоу "Голос". "У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать", — признался Агутин. Заслуженный артист России добавил, что у Дронова ярко выраженная "народная школа" исполнения. "Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея", — сказал Леонид Агутин, отметив, что на "Голосе" судьи часто выбирали участников, исходя из манеры их исполнения.Так, вокалистов с академической манерой голоса, как правило, брал в команду Александр Градский (музыканта не стало в 2021 году. — Прим. ред.), а Леонид Агутин приглашал тех, кто пел джаз и соул. "У нас у каждого была своя роль", — прокомментировал артист. Ярослав Дронов, который позже взял сценический псевдоним SHAMAN, участвовал в третьем сезоне популярного телепроекта в команде Пелагеи, где дошел до финала.

https://ria.ru/20230627/fadeev-1880655919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, леонид агутин, shaman (ярослав дронов) , пелагея, александр градский, "голос", youtube, россия, знаменитости