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Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос" - РИА Новости, 13.08.2023
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Шоубиз
 
23:47 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/agutin-1889858182.html
Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос"
Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос" - РИА Новости, 13.08.2023
Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос"
Музыкант Леонид Агутин объяснил в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, почему не повернулся к SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:47
2023-08-13T23:47
шоубиз
новости шоу-бизнеса
леонид агутин
shaman (ярослав дронов)
пелагея
александр градский
"голос"
youtube
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин объяснил в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, почему не повернулся к SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых прослушиваний на шоу "Голос". &quot;У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать&quot;, — признался Агутин. Заслуженный артист России добавил, что у Дронова ярко выраженная "народная школа" исполнения. &quot;Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея&quot;, — сказал Леонид Агутин, отметив, что на &quot;Голосе&quot; судьи часто выбирали участников, исходя из манеры их исполнения.Так, вокалистов с академической манерой голоса, как правило, брал в команду Александр Градский (музыканта не стало в 2021 году. — Прим. ред.), а Леонид Агутин приглашал тех, кто пел джаз и соул. "У нас у каждого была своя роль", — прокомментировал артист. Ярослав Дронов, который позже взял сценический псевдоним SHAMAN, участвовал в третьем сезоне популярного телепроекта в команде Пелагеи, где дошел до финала.
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новости шоу-бизнеса, леонид агутин, shaman (ярослав дронов) , пелагея, александр градский, "голос", youtube, россия, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Леонид Агутин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Пелагея, Александр Градский, "Голос", YouTube, Россия, Знаменитости
Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос"

Агутин признался, что не знал, что делать с мощным вокалом SHAMAN на "Голосе"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин объяснил в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, почему не повернулся к SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых прослушиваний на шоу "Голос".
«

"У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать", — признался Агутин.

Заслуженный артист России добавил, что у Дронова ярко выраженная "народная школа" исполнения.
«

"Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея", — сказал Леонид Агутин, отметив, что на "Голосе" судьи часто выбирали участников, исходя из манеры их исполнения.

Так, вокалистов с академической манерой голоса, как правило, брал в команду Александр Градский (музыканта не стало в 2021 году. — Прим. ред.), а Леонид Агутин приглашал тех, кто пел джаз и соул.
«
"У нас у каждого была своя роль", — прокомментировал артист.
Ярослав Дронов, который позже взял сценический псевдоним SHAMAN, участвовал в третьем сезоне популярного телепроекта в команде Пелагеи, где дошел до финала.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЛеонид АгутинSHAMAN (Ярослав Дронов)ПелагеяАлександр Градский"Голос"YouTubeРоссияЗнаменитости
 
 
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