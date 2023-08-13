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Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос"
Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос" - РИА Новости, 13.08.2023
Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос"
Музыкант Леонид Агутин объяснил в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, почему не повернулся к SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:47
2023-08-13T23:47
2023-08-13T23:47
шоубиз
новости шоу-бизнеса
леонид агутин
shaman (ярослав дронов)
пелагея
александр градский
"голос"
youtube
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин объяснил в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, почему не повернулся к SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых прослушиваний на шоу "Голос". "У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать", — признался Агутин. Заслуженный артист России добавил, что у Дронова ярко выраженная "народная школа" исполнения. "Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея", — сказал Леонид Агутин, отметив, что на "Голосе" судьи часто выбирали участников, исходя из манеры их исполнения.Так, вокалистов с академической манерой голоса, как правило, брал в команду Александр Градский (музыканта не стало в 2021 году. — Прим. ред.), а Леонид Агутин приглашал тех, кто пел джаз и соул. "У нас у каждого была своя роль", — прокомментировал артист. Ярослав Дронов, который позже взял сценический псевдоним SHAMAN, участвовал в третьем сезоне популярного телепроекта в команде Пелагеи, где дошел до финала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Леонид Агутин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Пелагея, Александр Градский, "Голос", YouTube, Россия, Знаменитости
Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN на шоу "Голос"
Агутин признался, что не знал, что делать с мощным вокалом SHAMAN на "Голосе"