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В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов - РИА Новости, 22.11.2024
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22:25 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/moskva-1985293521.html
В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов
В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов - РИА Новости, 22.11.2024
В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов
Церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов прошла в Москве, свои поздравления и торжественные пожелания произнесли со сцены Государственного... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:25
2024-11-22T22:25
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов прошла в Москве, свои поздравления и торжественные пожелания произнесли со сцены Государственного Кремлевского Дворца вице-премьер РФ Татьяна Голикова, председатель правления Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев и многие другие. "Наверное, самое большое достижение, которое есть у студенческих отрядов - это то, что в течение 65 лет через всю вашу жизнь вы пронесли верность студенческим отрядам", - сказала Голикова. С торжественной речью выступил и председатель правления РСО Киселев. "Это дух, это дух движения, дух авантюризма, дух романтики, дух того, когда ты хочешь свернуть горы что в 1959, в 1960-х, в 1970-х, в 1980-х, в 1990-х. Сейчас именно этот дух есть в этом зале сегодня. Когда ребята 20-летние строили БАМ, Саяно-шушинскую ГЭС, КАМАЗ, когда 20-летние ребята строили Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира по футболу… Именно эти 20-летние - герои нашего труда. Именно это 20-летние строят себя сами, строят нашу страну и нашу родину", - сказал Киселев. В свою очередь, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев вспомнил свои сезоны в студенческих отрядах. "Спасибо вам за то, что вы создаете технологическое лидерство нашей страны, помогаете быть самыми первыми, самыми лучшими на планете Земля, спасибо вам за это. Конечно, стройотряды - это школа жизни, это школа управления. Я вот сейчас сидел, вспоминал свои пять сезонов в стройотряде, особенно командирские годы. Вот знаете, вот не факт, что руководить госкорпорацией сложнее, чем стройотрядом", - сказал Лихачев. Глава "Росатома" подчеркнул, что бойцов РСО ждут в рядах сотрудников госкорпорации, поздравил с праздником и пожелал новых побед. Поздравления от главы холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова передал замгендиректора компании Дмитрий Шаханов. "Движение студотрядов имеет богатую и славную историю. Для нескольких поколений молодежи участие в нем стало хорошей жизненной школой… Студенческие отряды еще со времен СССР принимают активное участие в развитии железнодорожного транспорта, обеспечении пассажирских перевозок, строительстве знаковых объектов инфраструктуры", - говорится в поздравлении от руководства РЖД. В РЖД подчеркнули, что в компании приятна вовлеченность студентов в продолжение лучших традиций, заложенных первопроходцами строительства объектов БАМа. В ходе торжественного открытия командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов добавил, что открылись еще шесть региональных отделений студотрядов, а в 2024 году впервые появился фармацевтический отряд, кроме того, появились IT-отряды, экологические отряды. Во время церемонии открытия также проходило награждение почетными знаками отличившихся участников движения. В концертно-музыкальной программе принимали участие известные артисты российской эстрады. В частности, певица Виктория Дайнеко исполнила гимн Российской Федерации, а исполнитель Дима Билан перепел песню Александра Градского "Как молоды мы были". В 2024 году Российские студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране было запланировано проведение более сотни мероприятий с участием свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который проходить 22 ноября в Москве и собрал более 12,5 тысячи участников движения.
https://ria.ru/20241122/kiselev-1985055935.html
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общество, москва, россия, сочи, татьяна голикова, алексей лихачев, олег белозеров, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", государственный кремлевский дворец
Общество, Москва, Россия, Сочи, Татьяна Голикова, Алексей Лихачев, Олег Белозеров, РЖД, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственный Кремлевский дворец
В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов

В Кремле прошла церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВсероссийский слет студенческих отрядов
Всероссийский слет студенческих отрядов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Всероссийский слет студенческих отрядов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов прошла в Москве, свои поздравления и торжественные пожелания произнесли со сцены Государственного Кремлевского Дворца вице-премьер РФ Татьяна Голикова, председатель правления Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев и многие другие.
"Наверное, самое большое достижение, которое есть у студенческих отрядов - это то, что в течение 65 лет через всю вашу жизнь вы пронесли верность студенческим отрядам", - сказала Голикова.
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С торжественной речью выступил и председатель правления РСО Киселев.
"Это дух, это дух движения, дух авантюризма, дух романтики, дух того, когда ты хочешь свернуть горы что в 1959, в 1960-х, в 1970-х, в 1980-х, в 1990-х. Сейчас именно этот дух есть в этом зале сегодня. Когда ребята 20-летние строили БАМ, Саяно-шушинскую ГЭС, КАМАЗ, когда 20-летние ребята строили Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира по футболу… Именно эти 20-летние - герои нашего труда. Именно это 20-летние строят себя сами, строят нашу страну и нашу родину", - сказал Киселев.
В свою очередь, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев вспомнил свои сезоны в студенческих отрядах.
"Спасибо вам за то, что вы создаете технологическое лидерство нашей страны, помогаете быть самыми первыми, самыми лучшими на планете Земля, спасибо вам за это. Конечно, стройотряды - это школа жизни, это школа управления. Я вот сейчас сидел, вспоминал свои пять сезонов в стройотряде, особенно командирские годы. Вот знаете, вот не факт, что руководить госкорпорацией сложнее, чем стройотрядом", - сказал Лихачев.
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Глава "Росатома" подчеркнул, что бойцов РСО ждут в рядах сотрудников госкорпорации, поздравил с праздником и пожелал новых побед.
Поздравления от главы холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова передал замгендиректора компании Дмитрий Шаханов.
"Движение студотрядов имеет богатую и славную историю. Для нескольких поколений молодежи участие в нем стало хорошей жизненной школой… Студенческие отряды еще со времен СССР принимают активное участие в развитии железнодорожного транспорта, обеспечении пассажирских перевозок, строительстве знаковых объектов инфраструктуры", - говорится в поздравлении от руководства РЖД.
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В РЖД подчеркнули, что в компании приятна вовлеченность студентов в продолжение лучших традиций, заложенных первопроходцами строительства объектов БАМа.
В ходе торжественного открытия командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов добавил, что открылись еще шесть региональных отделений студотрядов, а в 2024 году впервые появился фармацевтический отряд, кроме того, появились IT-отряды, экологические отряды.
Во время церемонии открытия также проходило награждение почетными знаками отличившихся участников движения.
В концертно-музыкальной программе принимали участие известные артисты российской эстрады. В частности, певица Виктория Дайнеко исполнила гимн Российской Федерации, а исполнитель Дима Билан перепел песню Александра Градского "Как молоды мы были".
В 2024 году Российские студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране было запланировано проведение более сотни мероприятий с участием свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который проходить 22 ноября в Москве и собрал более 12,5 тысячи участников движения.
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ОбществоМоскваРоссияСочиТатьяна ГоликоваАлексей ЛихачевОлег БелозеровРЖДГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Государственный Кремлевский дворец
 
 
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