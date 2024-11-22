https://ria.ru/20241122/moskva-1985293521.html

В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов

В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов - РИА Новости, 22.11.2024

В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов

Церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов прошла в Москве, свои поздравления и торжественные пожелания произнесли со сцены Государственного... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:25

2024-11-22T22:25

2024-11-22T22:25

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов прошла в Москве, свои поздравления и торжественные пожелания произнесли со сцены Государственного Кремлевского Дворца вице-премьер РФ Татьяна Голикова, председатель правления Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев и многие другие. "Наверное, самое большое достижение, которое есть у студенческих отрядов - это то, что в течение 65 лет через всю вашу жизнь вы пронесли верность студенческим отрядам", - сказала Голикова. С торжественной речью выступил и председатель правления РСО Киселев. "Это дух, это дух движения, дух авантюризма, дух романтики, дух того, когда ты хочешь свернуть горы что в 1959, в 1960-х, в 1970-х, в 1980-х, в 1990-х. Сейчас именно этот дух есть в этом зале сегодня. Когда ребята 20-летние строили БАМ, Саяно-шушинскую ГЭС, КАМАЗ, когда 20-летние ребята строили Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира по футболу… Именно эти 20-летние - герои нашего труда. Именно это 20-летние строят себя сами, строят нашу страну и нашу родину", - сказал Киселев. В свою очередь, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев вспомнил свои сезоны в студенческих отрядах. "Спасибо вам за то, что вы создаете технологическое лидерство нашей страны, помогаете быть самыми первыми, самыми лучшими на планете Земля, спасибо вам за это. Конечно, стройотряды - это школа жизни, это школа управления. Я вот сейчас сидел, вспоминал свои пять сезонов в стройотряде, особенно командирские годы. Вот знаете, вот не факт, что руководить госкорпорацией сложнее, чем стройотрядом", - сказал Лихачев. Глава "Росатома" подчеркнул, что бойцов РСО ждут в рядах сотрудников госкорпорации, поздравил с праздником и пожелал новых побед. Поздравления от главы холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова передал замгендиректора компании Дмитрий Шаханов. "Движение студотрядов имеет богатую и славную историю. Для нескольких поколений молодежи участие в нем стало хорошей жизненной школой… Студенческие отряды еще со времен СССР принимают активное участие в развитии железнодорожного транспорта, обеспечении пассажирских перевозок, строительстве знаковых объектов инфраструктуры", - говорится в поздравлении от руководства РЖД. В РЖД подчеркнули, что в компании приятна вовлеченность студентов в продолжение лучших традиций, заложенных первопроходцами строительства объектов БАМа. В ходе торжественного открытия командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов добавил, что открылись еще шесть региональных отделений студотрядов, а в 2024 году впервые появился фармацевтический отряд, кроме того, появились IT-отряды, экологические отряды. Во время церемонии открытия также проходило награждение почетными знаками отличившихся участников движения. В концертно-музыкальной программе принимали участие известные артисты российской эстрады. В частности, певица Виктория Дайнеко исполнила гимн Российской Федерации, а исполнитель Дима Билан перепел песню Александра Градского "Как молоды мы были". В 2024 году Российские студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране было запланировано проведение более сотни мероприятий с участием свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который проходить 22 ноября в Москве и собрал более 12,5 тысячи участников движения.

https://ria.ru/20241122/kiselev-1985055935.html

https://ria.ru/20240217/forum-1927971798.html

https://ria.ru/20240524/golikova-1948163874.html

https://realty.ria.ru/20241122/otrjady-1985224214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, сочи, татьяна голикова, алексей лихачев, олег белозеров, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", государственный кремлевский дворец