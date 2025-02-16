https://ria.ru/20250216/fotiy-1999459312.html

"Не был готов". Что сейчас с победителем "Голоса" иеромонахом Фотием

"Не был готов". Что сейчас с победителем "Голоса" иеромонахом Фотием - РИА Новости, 16.02.2025

"Не был готов". Что сейчас с победителем "Голоса" иеромонахом Фотием

Монах, который поет, летает, восстанавливает храмы и критикует поп-музыку. Отец Фотий стал первым священнослужителем, победившим в "Голосе", и вызвал волну... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:37:00+03:00

2025-02-16T08:37:00+03:00

2025-02-16T08:37:00+03:00

горький

нижний новгород

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александр градский

россия

"голос"

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Монах, который поет, летает, восстанавливает храмы и критикует поп-музыку. Отец Фотий стал первым священнослужителем, победившим в "Голосе", и вызвал волну скандалов. Его голос покорил миллионы, а жизнь после шоу стала примером того, как можно оставаться верным своим принципам, даже находясь в центре внимания.От фортепиано к органуМирское имя - Виталий Мочалов. Он родился 11 ноября 1985 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). С ранних лет мальчик проявлял интерес к музыке: уже в 7 лет он уверенно играл на фортепиано и обладал хорошим голосом. Однако путь к музыкальному образованию оказался непростым. В местной музыкальной школе ему сначала отказали, сославшись на "неподходящие пальцы". Но упорство Виталия победило: он все же поступил и успешно окончил школу по классу фортепиано.Музыка стала неотъемлемой частью его жизни. Виталий пел в школьном хоре и часто подпевал своей маме, которая сама была выпускницей той же музыкальной школы. В подростковом возрасте его голос начал "ломаться", и юноша решил продолжить пение в церковном хоре.После 9 класса Виталий поступил в музыкальное училище, но проучился там всего год. В 2001 году семья переехала в немецкий город Кайзерслаутерн. Там Виталий сменил фортепиано на орган, начал выступать на концертах и участвовать в церковных службах, зарабатывая свои первые деньги. Несмотря на успехи, он так и не смог привыкнуть к жизни за границей и в 2005 году вернулся на родину.Путь к монашеству и участие в "Голосе"Вернувшись в Россию в 2005 году, Виталий Мочалов твердо решил посвятить себя служению Богу. Его приняли послушником в Пафнутьев-Боровский монастырь. Через пять лет он принял иноческий постриг, взяв имя Фотий в честь мученика Фотия Никомидийского.В монастыре Фотий продолжал заниматься музыкой, совершенствуя свой голос под руководством заслуженного педагога Виктора Твардовского. Тот отзывался о нем как о добром, светлом и умном человеке с твердым характером. Помимо музыки, отец Фотий увлекается фотографией и изучением языков: он свободно владеет английским и немецким, а также исполняет песни на японском, итальянском и грузинском.Победа в "Голосе"В 2015 году отец Фотий решился на участие в шоу "Голос". Это далось ему нелегко: он долго советовался с духовником, прежде чем отправить заявку. Фотий видел в проекте не просто телешоу, а возможность вдохновить людей через музыку.На слепых прослушиваниях он исполнил арию Ленского из оперы "Евгений Онегин". Его голос покорил Григория Лепса, который стал его наставником. Однако победа иеромонаха вызвала волну критики: некоторые писали в соцсетях, что монаху якобы не положено “участвовать в мирских развлечениях”. А Александр Градский, чья победная серия в проекте прервалась, открыто выразил недовольство."Я был готов ко всему, но не к этому. Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: "Я был изначально против, не скрывая". Я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они правы. Может быть, они более консервативно настроены, и не приняли, что я оказался, так сказать, в ящике", — признавался монах.Несмотря на критику, он дошел до финала. В решающем этапе он исполнил песню Per te ("Для тебя") и получил 75% голосов зрителей. Его победа стала исторической: впервые победителем "Голоса" стал священнослужитель.После шоу отец Фотий признался, что борьба со "звездной болезнью" стала для него серьезным испытанием. "Я очень следил за собой, чтобы не зазвездиться. Приятно, когда тебя узнают, берут автографы, но важно оставаться собой", — говорил он.Жизнь после "Голоса"После оглушительной победы в шоу "Голос" в 2015 году жизнь иеромонаха Фотия изменилась, но он остался верен своим принципам. Сегодня он продолжает подвизаться в Пафнутьево-Боровском монастыре в качестве регента. Однако его интересы выходят далеко за пределы монастырских стен.Отец Фотий по-прежнему выступает на концертах, хотя и реже, чем в первые годы после "Голоса". Если раньше он давал до 20 концертов в месяц, то сейчас их количество сократилось. Часть вырученных средств он направляет на благие дела: помогает нуждающимся, реставрирует храмы и собирает гуманитарную помощь.Его концерты — это не просто выступления, а возможность донести до людей глубокий смысл через музыку. "На моих концертах зритель не убегает от себя, а становится ближе к своему сердцу и голосу совести", — говорит иеромонах. Он считает, что его аудитория — это в основном люди зрелого возраста, которые "глубже понимают жизнь". Однако и молодежь постепенно открывает для себя его творчество.Отец Фотий отдает предпочтение классике, духовным произведениям, романсам и балладам. "Это музыка, которая облагораживает слушателя, дает почву для размышлений о жизни, о Боге", — уверен он. Современную популярную музыку он критикует, называя ее "на 90% дрянью".Помимо музыки, иеромонах Фотий увлечен воздухоплаванием. Несколько лет назад он совершил полет на легкомоторном самолете Cessna и с тех пор мечтает получить удостоверение пилота. Это увлечение стало для него еще одним способом познавать мир и находить вдохновение.Отношения с Григорием Лепсом и мирские искушенияС Григорием Лепсом, своим наставником по "Голосу", отец Фотий практически не общается. Он считает, что известный исполнитель избегает контактов, так как на каждую гастрольную поездку нужно брать благословение у игумена.Несмотря на славу, отец Фотий старается избегать мирских искушений. "Дар дан нам безвозмездно, но полностью полагаться на себя в его реализации — это грех. Отсюда возникает звездная болезнь, высокомерие и тщеславие. Я стараюсь избегать таких вещей", — признается он.

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горький, нижний новгород, григорий лепс, александр градский, россия, "голос"