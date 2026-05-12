Дочь Градского попросила суд признать его вдову недостойной наследницей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наро-Фоминский суд Подмосковья получил иск дочери музыканта Александра Градского Марии к его вдове Марине о признании последней недостойной наследницей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Согласно исковому заявлению, Градская М.А. просит признать Градскую М.В. недостойным наследником и исключить ее из числа наследников по закону после смерти Градского Александра Борисовича, умершего 28.11.2021", - рассказали в пресс-службе.

По данным суда, после смерти артиста у его вдовы Марины Градской были похищены деньги в различных валютах на общую сумму около 100 миллионов рублей. После окончания уголовного дела о похищении старшие дети артиста обратились в суд для включения этих денег в наследственную массу и разделе между наследниками.

Как ранее сообщали в пресс-службе суда, поскольку Марина Градская не смогла доказать, что указанные деньги были ее личным имуществом, суд решил включить их в состав наследства и разделил между всеми детьми артиста и его вдовой в равных долях.

В 2022 году третья жена Градского Ольга (урожденная Фартышева) подавала иск в суд к вдове музыканта и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства проходили в закрытом режиме. В октябре 2023 года Тверской суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. Как тогда сообщали в суде, истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить одну вторую долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность.