Рейтинг@Mail.ru
Дочь Градского попросила суд признать его вдову недостойной наследницей - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 12.05.2026
Дочь Градского попросила суд признать его вдову недостойной наследницей

Дочь Градского Мария попросила суд признать его вдову недостойной наследницей

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкАлександр Градский
Александр Градский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Александр Градский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дочь музыканта Александра Градского Мария подала иск в Наро-Фоминский суд Подмосковья с требованием признать вдову артиста Марину недостойной наследницей.
  • Суд обязал разделить около 100 миллионов рублей между наследниками музыканта после того, как было установлено, что вдова не смогла доказать, что похищенные деньги были ее личным имуществом.
  • В 2022 году третья жена Градского Ольга подавала иск в суд к вдове музыканта и собственным детям, но Тверской суд отказал ей в удовлетворении исковых требований.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наро-Фоминский суд Подмосковья получил иск дочери музыканта Александра Градского Марии к его вдове Марине о признании последней недостойной наследницей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Согласно исковому заявлению, Градская М.А. просит признать Градскую М.В. недостойным наследником и исключить ее из числа наследников по закону после смерти Градского Александра Борисовича, умершего 28.11.2021", - рассказали в пресс-службе.
Ранее суд обязал разделить около 100 миллионов рублей между наследниками музыканта.
По данным суда, после смерти артиста у его вдовы Марины Градской были похищены деньги в различных валютах на общую сумму около 100 миллионов рублей. После окончания уголовного дела о похищении старшие дети артиста обратились в суд для включения этих денег в наследственную массу и разделе между наследниками.
Как ранее сообщали в пресс-службе суда, поскольку Марина Градская не смогла доказать, что указанные деньги были ее личным имуществом, суд решил включить их в состав наследства и разделил между всеми детьми артиста и его вдовой в равных долях.
В 2022 году третья жена Градского Ольга (урожденная Фартышева) подавала иск в суд к вдове музыканта и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства проходили в закрытом режиме. В октябре 2023 года Тверской суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. Как тогда сообщали в суде, истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить одну вторую долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность.
Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд в Москве частично удовлетворил иск к Серову о разделе имущества
14 ноября 2025, 07:34
 
Московская область (Подмосковье)РоссияАлександр Градский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала