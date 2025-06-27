https://ria.ru/20250627/zakharova-2025830184.html

Казалось, это навсегда: как успешная актриса потеряла все в один момент

Казалось, это навсегда: как успешная актриса потеряла все в один момент - РИА Новости, 27.06.2025

Казалось, это навсегда: как успешная актриса потеряла все в один момент

Елена Захарова, звезда "Кадетства" и любимица миллионов зрителей, в 2011 году пережила страшную трагедию, которая в одночасье перечеркнула ее счастье. Всего за... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Елена Захарова, звезда "Кадетства" и любимица миллионов зрителей, в 2011 году пережила страшную трагедию, которая в одночасье перечеркнула ее счастье. Всего за несколько дней она потеряла двух самых близких людей. Но несмотря на это, нашла в себе силы жить дальше и вновь обрела семейное счастье. Как ей это удалось?Путь от мечты к признанию через испытания судьбыЕлена Захарова родилась и выросла в Москве, в интеллигентной семье. Ее детство прошло в районе парка Сокольники, где она с ранних лет грезила сценой. В 15 лет девушка решила испытать судьбу и подала документы в театральную студию Голубовского, но получила жесткий отказ."Вам не стоит заниматься актерской профессией", — заявили ей на прослушивании.Разочарование было огромным, но Елена не сдалась. Чтобы не расстраивать родителей, она делала вид, что готовится к поступлению на факультет иностранных языков, но тайно продолжала репетировать. Упорство принесло плоды — вскоре она поступила в знаменитую "Щуку", доказав, что талант и труд могут преодолеть любые преграды.Параллельно с учебой в театральном случилась и первая любовь. Ее избранник был старше на четыре года и, казалось, готов был связать с ней жизнь. Но когда Елена сделала первые шаги в профессии, он поставил ультиматум: "Или театр, или я".И Захарова выбрала сцену. Позже в ее жизни появился другой мужчина — отношения длились четыре года, пара жила вместе, но и здесь актрису ждало разочарование. На пороге брака прозвучали слова, которые больно ранили:"Бросай профессию — тогда поженимся. Актриса не может быть хорошей матерью. Ты все равно ничего не добилась".Это звучало особенно жестоко, ведь к тому моменту Елена уже снималась в кино, играла в театре, а после выхода сериала "Кадетство" ее стали узнавать на улицах. Карьера складывалась успешно, но личное счастье оставалось недостижимой мечтой.Молитва у Стены Плача и встреча, изменившая всеОтчаявшись, Захарова отправилась в Израиль, чтобы вознести молитву у Стены Плача."Я просила у Бога простого женского счастья — любящего мужа, детей, семью", — вспоминала она позже.И, казалось, высшие силы услышали ее. На "Кинотавре" Елена познакомилась с бизнесменом Сергеем Мамонтовым — человеком, который не просто принял ее профессию, но и искренне восхищался ее талантом. Он казался надежным, серьезным, без предрассудков, любил кино и детей."Он бросил к моим ногам весь мир", — говорила Захарова.Сергей возил ее в путешествия, окружал заботой, и Елена, наконец, почувствовала, что обрела то самое счастье, о котором так долго мечтала.Испытания, которые ждали впередиНо судьба приготовила новый удар — потерю ребенка и предательство любимого человека. История, которая началась как сказка, обернулась драмой, но именно эти испытания закалили Елену и в итоге привели ее к новому счастью — материнству, о котором она так мечтала.Весной 2010 года, во время съемок сериала "Серафима прекрасная", Елена обнаружила, что беременна. Это известие стало для нее неожиданным, но невероятно радостным. Сергей Мамонтов, ее гражданский муж, воспринял новость с восторгом. Вопреки опасениям Елены, он не стал ограничивать ее профессиональную деятельность, понимая, как важно для актрисы продолжать работать. Напротив, он окружил беременную супругу трогательной заботой, создавая атмосферу полного благополучия.Февраль 2011 года принес долгожданное счастье — на свет появилась их дочь Анна-Мария. Елена, всегда мечтавшая о материнстве, полностью погрузилась в новую для себя роль. Она сознательно отказалась от услуг няни, предпочитая самостоятельно ухаживать за малышкой, лишь изредка прибегая к помощи бабушек."Машенька стала моим главным приоритетом в жизни, — признавалась актриса в интервью. — Хочется отдать ей всю себя, уделить максимальное внимание".Фотографии того периода, сохранившиеся в Сети, запечатлели идиллическую картину: счастливые родители, очаровательный ребенок, полная гармония. Елена открыто делилась своими планами на будущее, мечтая через несколько лет подарить Маше братика или сестричку. Казалось, ничто не может омрачить это семейное счастье.Однако судьба приготовила жестокий удар. В ноябре 2011 года, когда семья готовилась к поездке во Францию, восьмимесячная Анна-Мария неожиданно заболела. У малышки поднялась высокая температура. Мать Елены советовала вызвать обычную скорую помощь, но Захарова, желая получить максимально квалифицированную помощь, решила обратиться в платную клинику. Это решение оказалось роковым.Врачи поставили ошибочный диагноз, приняв смертельно опасную менингококковую инфекцию за обычную простуду. Драгоценные часы были упущены. Когда истинная причина недомогания была наконец установлена, медикам пришлось ввести ребенка в искусственную кому. Но спасти девочку не удалось. 22 ноября 2011 года Анна-Мария не пришла в сознание.Горе Елены невозможно описать словами. Казалось, сама жизнь потеряла смысл. Но судьба, словно испытывая актрису на прочность, приготовила ей новое, не менее страшное испытание. Не прошло и двух недель после трагедии, как Сергей Мамонтов, еще недавно казавшийся опорой и поддержкой, собрал вещи и заявил, что им нужно пожить отдельно. Эти слова стали последними, которые Елена услышала от человека, еще недавно называвшего себя ее мужем. Он исчез из ее жизни навсегда.В этот страшный период единственным спасением для Захаровой стала работа. Она не отменила ни одного спектакля, продолжала сниматься в кино, находила в себе силы выходить на сцену. "Я не могла позволить себе сломаться, — вспоминала позже актриса. — Работа стала тем якорем, что удерживал меня в реальности, не давал погрузиться в пучину отчаяния"."Мне иногда кажется, что ценой своей жизни Машенька разлучила меня с той семьей. Возможно, если б не ушла она, что-то произошло бы со мной, – рассуждала Елена в программе "Судьба человека". – Я пережила еще один страшный момент: еще до 40 дней мне сказали: "Если хочешь вещи ребенка – забирай, мы квартиру эту будем сдавать". Я просила подождать, но мне не дали. И после 11-го дня я в стрессе собирала вещи, этого врагу не пожелаешь".Нашла спасениеЗахарова полностью ушла в работу. Стала посещать церковь.После страшной трагедии 2011 года Елена Захарова молила Бога лишь об одном — дать ей шанс снова стать матерью. Эта мечта сбылась в 2017 году, когда на концерте Александра Градского внимательные зрители заметили округлившийся живот актрисы под голубым платьем. 6 декабря того же года на свет появилась ее вторая дочь.В отличие от первых месяцев жизни Анны-Марии, когда Захарова охотно делилась семейным счастьем с прессой, теперь она установила строжайший режим конфиденциальности. Никаких официальных фотографий, интервью или публичных заявлений. Даже баснословные гонорары, предлагаемые за первые снимки ребенка, не смогли поколебать ее решимости защитить частную жизнь."Если честно, я бы хотела еще одного ребенка, — признается Захарова. — Надеюсь, что детородный возраст может быть до 50-ти. Мне сделали предложение руки и сердца, но пока что думаю". Эти слова свидетельствуют — после всех испытаний актриса вновь обрела способность мечтать и верить в счастье.

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москва, израиль, франция, александр градский