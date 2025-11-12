https://ria.ru/20251112/gradskiy-2054566736.html
Суд включил в состав наследства Градского около ста миллионов рублей
Суд обязал разделить около 100 миллионов рублей между наследниками музыканта Александра Градского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 12.11.2025
Суд обязал разделить около ста миллионов рублей между наследниками Градского
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд обязал разделить около 100 миллионов рублей между наследниками музыканта Александра Градского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
По данным суда, после смерти артиста у его вдовы Марины Градской
были похищены деньги в различных валютах на общую сумму около 100 миллионов рублей. После окончания уголовного дела о похищении старшие дети артиста обратились в суд для включения этих денег в наследственную массу и разделе между наследниками.
"Поскольку Марина Градская не смогла доказать суду, что указанные деньги были ее личным имуществом, суд решил включить их в состав наследства и разделил между всеми детьми артиста и его вдовой в равных долях", - сказали в пресс-службе. Мосгорсуд
оставил это решение без изменения - оно вступило в силу.
В 2022 году третья жена Александра Градского Ольга (урожденная Фартышева) подавала иск в суд к вдове музыканта и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства проходили в закрытом режиме. В октябре 2023 года Тверской суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. Как тогда сообщали в суде, истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность.
Народный артист РФ
Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.