https://ria.ru/20220905/gradskiy-1814520943.html
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве - РИА Новости, 05.09.2022
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве
Концерт памяти Александра Градского, посвященный 73-летию со дня рождения музыканта, пройдет 3 ноября на сцене "Градский Холл", сообщил сопредседатель Совета... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:25
2022-09-05T13:25
2022-09-05T13:25
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Концерт памяти Александра Градского, посвященный 73-летию со дня рождения музыканта, пройдет 3 ноября на сцене "Градский Холл", сообщил сопредседатель Совета Российского музыкального союза, художественный руководитель театра "Градский Холл" Алексей Рыбников.Он отметил, что запланированный концерт пройдет с участием учеников Градского.Народный артист РФ скончался 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. После его смерти стало известно об ограблении вдовы Марины Коташенко на 100 миллионов рублей. Виновника задержали, он признал свою вину.
https://ria.ru/20220126/vina-1769667403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, александр градский, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Александр Градский, Шоу-бизнес
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в театре "Градский Холл" в Москве