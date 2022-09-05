https://ria.ru/20220905/gradskiy-1814520943.html

Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве

Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве - РИА Новости, 05.09.2022

Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве

Концерт памяти Александра Градского, посвященный 73-летию со дня рождения музыканта, пройдет 3 ноября на сцене "Градский Холл", сообщил сопредседатель Совета... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:25

2022-09-05T13:25

2022-09-05T13:25

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Концерт памяти Александра Градского, посвященный 73-летию со дня рождения музыканта, пройдет 3 ноября на сцене "Градский Холл", сообщил сопредседатель Совета Российского музыкального союза, художественный руководитель театра "Градский Холл" Алексей Рыбников.Он отметил, что запланированный концерт пройдет с участием учеников Градского.Народный артист РФ скончался 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. После его смерти стало известно об ограблении вдовы Марины Коташенко на 100 миллионов рублей. Виновника задержали, он признал свою вину.

https://ria.ru/20220126/vina-1769667403.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр градский, шоу-бизнес