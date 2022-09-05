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Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве - РИА Новости, 05.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220905/gradskiy-1814520943.html
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве - РИА Новости, 05.09.2022
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве
Концерт памяти Александра Градского, посвященный 73-летию со дня рождения музыканта, пройдет 3 ноября на сцене "Градский Холл", сообщил сопредседатель Совета... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:25
2022-09-05T13:25
шоубиз
знаменитости
александр градский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Концерт памяти Александра Градского, посвященный 73-летию со дня рождения музыканта, пройдет 3 ноября на сцене "Градский Холл", сообщил сопредседатель Совета Российского музыкального союза, художественный руководитель театра "Градский Холл" Алексей Рыбников.Он отметил, что запланированный концерт пройдет с участием учеников Градского.Народный артист РФ скончался 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. После его смерти стало известно об ограблении вдовы Марины Коташенко на 100 миллионов рублей. Виновника задержали, он признал свою вину.
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знаменитости, александр градский, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Александр Градский, Шоу-бизнес
13:25 05.09.2022
 
Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в Москве

Концерт памяти Александра Градского пройдет 3 ноября в театре "Градский Холл" в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец Александр Градский
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Концерт памяти Александра Градского, посвященный 73-летию со дня рождения музыканта, пройдет 3 ноября на сцене "Градский Холл", сообщил сопредседатель Совета Российского музыкального союза, художественный руководитель театра "Градский Холл" Алексей Рыбников.

"Третьего числа будет концерт", – сказал Рыбников в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Он отметил, что запланированный концерт пройдет с участием учеников Градского.
Народный артист РФ скончался 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. После его смерти стало известно об ограблении вдовы Марины Коташенко на 100 миллионов рублей. Виновника задержали, он признал свою вину.
Супруга народного артиста России, певца Александра Градского Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 18:21Шоубиз
Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину
 
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