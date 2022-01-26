https://ria.ru/20220126/vina-1769667403.html
Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину
Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину - РИА Новости, 26.01.2022
Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину
Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, задержанный за ограбление вдовы певца Александра Градского, признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:21
2022-01-26T18:21
2022-01-26T23:14
шоубиз
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александр градский
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ирина волк
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, задержанный за ограбление вдовы певца Александра Градского, признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Чевычалов."Он <...> раскаивается и готов сотрудничать. Он объяснил, что хотел подзаработать", — сказал представитель Жабборова.Ранее Наро-Фоминский суд Подмосковья удовлетворил ходатайство следователя об аресте Жабборова. Как уточнила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк, он пробудет под стражей до 16 марта. Остальных участников нападения ищут.Накануне источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что уже судимого Умеджона Жабборова задержали в московском метро при помощи камер распознавания лиц. Других подозреваемых в нападении пока найти не удалось.По данным сайта Мосгорсуда, в июле 2017 года Хорошевский райсуд приговорил Жабборова к году колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Дело рассматривалось в особом порядке при полном признании вины подсудимым.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Жабборов работал продавцом магазина и пытался подкупить за 15 тысяч рублей полицейского, уличившего его в продаже алкоголя ночью.Вдову Градского Марину Коташенко ограбили в середине января под Наро-Фоминском. По словам источника, у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позже подмосковная полиция поделилась подробностями инцидента: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.По информации источника, после ограбления Коташенко довезла преступников до дороги, где они и пересели в свое авто — белый Mercedes с московскими номерами.Спустя несколько часов женщина обратилась в полицию. При этом некоторые СМИ сообщили, что она якобы могла сама инсценировать ограбление, однако подтверждения этой версии у агентства нет.Народный артист Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html
https://ria.ru/20220124/gradskiy-1769233181.html
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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский, александр добровинский, ирина волк, россия
18:21 26.01.2022 (обновлено: 23:14 26.01.2022)
Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину
Гражданин Таджикистана Жабборов, задержанный за ограбление вдовы Градского, признал вину
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, задержанный за ограбление вдовы певца Александра Градского, признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Чевычалов.
"Он <...> раскаивается и готов сотрудничать. Он объяснил, что хотел подзаработать", — сказал представитель Жабборова.
Ранее Наро-Фоминский суд Подмосковья
удовлетворил ходатайство следователя об аресте Жабборова. Как уточнила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк
, он пробудет под стражей до 16 марта. Остальных участников нападения ищут.
Накануне источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что уже судимого Умеджона Жабборова задержали в московском метро при помощи камер распознавания лиц. Других подозреваемых в нападении пока найти не удалось.
По данным сайта Мосгорсуда, в июле 2017 года Хорошевский райсуд приговорил Жабборова к году колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Дело рассматривалось в особом порядке при полном признании вины подсудимым.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Жабборов работал продавцом магазина и пытался подкупить за 15 тысяч рублей полицейского, уличившего его в продаже алкоголя ночью.
Вдову Градского Марину Коташенко ограбили в середине января под Наро-Фоминском. По словам источника, у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позже подмосковная полиция поделилась подробностями инцидента: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.
По информации источника, после ограбления Коташенко довезла преступников до дороги, где они и пересели в свое авто — белый Mercedes с московскими номерами.
Спустя несколько часов женщина обратилась в полицию. При этом некоторые СМИ сообщили, что она якобы могла сама инсценировать ограбление, однако подтверждения этой версии у агентства нет.
Народный артист Александр Градский
скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.