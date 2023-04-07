https://ria.ru/20230407/gradskiy-1863466998.html

Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти

Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти - РИА Новости, 07.04.2023

Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти

Участница шоу "Голос" Алла Рид рассказала "Пятому каналу" о последнем разговоре с музыкантом Александром Градским за день до его смерти. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T00:12

2023-04-07T00:12

2023-04-07T00:43

шоубиз

александр градский

"голос"

музыка

знаменитости

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Участница шоу "Голос" Алла Рид рассказала "Пятому каналу" о последнем разговоре с музыкантом Александром Градским за день до его смерти. Градский был наставником Рид в четвертом сезоне шоу "Голос". Как вспоминала Алла Рид, у музыканта был непростой характер. Музыкант и автор песен Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

https://ria.ru/20221128/gradskiy-1834266167.html

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Александра Липатова

александр градский, "голос", музыка, знаменитости