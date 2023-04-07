Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти
Певица Алла Рид раскрыла детали разговора Александром Градским за день до его смерти
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Участница шоу "Голос" Алла Рид рассказала "Пятому каналу" о последнем разговоре с музыкантом Александром Градским за день до его смерти.
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"Я последняя, кто с ним разговаривал. Он очень болел, ему было плохо. За день до его смерти я почувствовала, что мне надо ему что-то сказать. Я звонила, а он не брал трубку. Потом он взял трубку и сказал: "Алла, все будет хорошо". Потом была долгая пауза. А на следующий день его увезли с инсультом", – поделилась певица.
Градский был наставником Рид в четвертом сезоне шоу "Голос". Как вспоминала Алла Рид, у музыканта был непростой характер.
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"В нем сочеталось все. Он мог быть одновременно добрым, злым, очень острым на язык, нежным, иногда просто коварным и в то же время невероятно трогательным. Я его очень любила таким, какой он есть. Никогда на него не обижалась. Потому что понимала, что он гениальный", – призналась артистка.
Музыкант и автор песен Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.