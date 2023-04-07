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Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти - РИА Новости, 07.04.2023
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Шоубиз
 
00:12 07.04.2023 (обновлено: 00:43 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/gradskiy-1863466998.html
Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти
Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти - РИА Новости, 07.04.2023
Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти
Участница шоу "Голос" Алла Рид рассказала "Пятому каналу" о последнем разговоре с музыкантом Александром Градским за день до его смерти. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T00:12
2023-04-07T00:43
шоубиз
александр градский
"голос"
музыка
знаменитости
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Участница шоу "Голос" Алла Рид рассказала "Пятому каналу" о последнем разговоре с музыкантом Александром Градским за день до его смерти. Градский был наставником Рид в четвертом сезоне шоу "Голос". Как вспоминала Алла Рид, у музыканта был непростой характер. Музыкант и автор песен Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
https://ria.ru/20221128/gradskiy-1834266167.html
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александр градский, "голос", музыка, знаменитости
Шоубиз, Александр Градский, "Голос", Музыка, Знаменитости
Звезда "Голоса" раскрыла детали разговора с Градским за день до его смерти

Певица Алла Рид раскрыла детали разговора Александром Градским за день до его смерти

© РИА Новости / Илья Питалев, Екатерина ЧесноковаАлександр Градский и Алла Рид
Александр Градский и Алла Рид - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев, Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Участница шоу "Голос" Алла Рид рассказала "Пятому каналу" о последнем разговоре с музыкантом Александром Градским за день до его смерти.
«
"Я последняя, кто с ним разговаривал. Он очень болел, ему было плохо. За день до его смерти я почувствовала, что мне надо ему что-то сказать. Я звонила, а он не брал трубку. Потом он взял трубку и сказал: "Алла, все будет хорошо". Потом была долгая пауза. А на следующий день его увезли с инсультом", – поделилась певица.
Градский был наставником Рид в четвертом сезоне шоу "Голос". Как вспоминала Алла Рид, у музыканта был непростой характер.
«

"В нем сочеталось все. Он мог быть одновременно добрым, злым, очень острым на язык, нежным, иногда просто коварным и в то же время невероятно трогательным. Я его очень любила таким, какой он есть. Никогда на него не обижалась. Потому что понимала, что он гениальный", – призналась артистка.

Музыкант и автор песен Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Певец, композитор Александр Градский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Музыкальный гений: год со дня смерти Александра Градского
28 ноября 2022, 08:00
 
ШоубизАлександр Градский"Голос"МузыкаЗнаменитости
 
 
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