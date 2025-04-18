https://ria.ru/20250418/sud-2011952075.html

Суд пересмотрит отказ экс-жене Градского в получении доли наследства

Суд пересмотрит отказ экс-жене Градского в получении доли наследства - РИА Новости, 18.04.2025

Суд пересмотрит отказ экс-жене Градского в получении доли наследства

Кассационный суд отменил решение об отказе экс-жене покойного Александра Градского Ольге, с которой он состоял в браке с 1980 по 2001 год, в получении доли... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:47:00+03:00

2025-04-18T05:47:00+03:00

2025-04-18T05:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Кассационный суд отменил решение об отказе экс-жене покойного Александра Градского Ольге, с которой он состоял в браке с 1980 по 2001 год, в получении доли наследства, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционное определение отменено с направлением на новое рассмотрение", - сказано в материалах. Отмечается, что основанием для отмены решения стало нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дата рассмотрения дела уже назначена. Градская подавала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме. В октябре 2023 года Тверской суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. Как сообщали РИА Новости в суде, истица просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность. Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.

https://ria.ru/20231122/gradskiy-1911128969.html

https://ria.ru/20220601/gradskiy-1792281598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, александр градский, марина коташенко