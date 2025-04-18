https://ria.ru/20250418/sud-2011952075.html
Суд пересмотрит отказ экс-жене Градского в получении доли наследства
Суд пересмотрит отказ экс-жене Градского в получении доли наследства - РИА Новости, 18.04.2025
Суд пересмотрит отказ экс-жене Градского в получении доли наследства
Кассационный суд отменил решение об отказе экс-жене покойного Александра Градского Ольге, с которой он состоял в браке с 1980 по 2001 год, в получении доли... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:47:00+03:00
2025-04-18T05:47:00+03:00
2025-04-18T05:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Кассационный суд отменил решение об отказе экс-жене покойного Александра Градского Ольге, с которой он состоял в браке с 1980 по 2001 год, в получении доли наследства, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционное определение отменено с направлением на новое рассмотрение", - сказано в материалах. Отмечается, что основанием для отмены решения стало нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дата рассмотрения дела уже назначена. Градская подавала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме. В октябре 2023 года Тверской суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. Как сообщали РИА Новости в суде, истица просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность. Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
https://ria.ru/20231122/gradskiy-1911128969.html
https://ria.ru/20220601/gradskiy-1792281598.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, александр градский, марина коташенко
Шоубиз, Москва, Россия, Александр Градский, Марина Коташенко
Суд пересмотрит отказ экс-жене Градского в получении доли наследства
Кассационный суд отменил отказ экс-жене Градского в получении доли наследства
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Кассационный суд отменил решение об отказе экс-жене покойного Александра Градского Ольге, с которой он состоял в браке с 1980 по 2001 год, в получении доли наследства, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционное определение отменено с направлением на новое рассмотрение", - сказано в материалах.
Отмечается, что основанием для отмены решения стало нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы
, дата рассмотрения дела уже назначена.
Градская
подавала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко
и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме. В октябре 2023 года Тверской суд отказал ей в удовлетворении исковых требований.
Как сообщали РИА Новости в суде, истица просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность.
Народный артист РФ
Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.