Международный процесс урегулирования сирийского конфликта

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. На сегодняшний день большая часть страны находится под контролем правительства Сирии.
Урегулирование обсуждается на площадках Нур-Султана ("астанинский формат", Казахстан) и Женевы (Швейцария). Также 30 января 2018 года в Сочи состоялся конгресс сирийского нацдиалога, проходят трехсторонние встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Иран, Турция) и заседания "малой группы" по Сирии, действующей по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.
Переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве проводились под эгидой ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254, принятой 18 декабря 2015 года. Резолюция предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов. В качестве основы для политического перехода в Сирии СБ ООН одобрил Женевское коммюнике "Группы действий" по Сирии от 30 июня 2012 года и "венские заявления" (совместное заявление от 30 октября 2015 года по итогам многосторонних переговоров по Сирии, проведенных в Вене, и заявление Международной группы поддержки Сирии от 14 ноября 2015 года). Переговорный процесс начался 29 января 2016 года.
Переговоры были непрямые, проходили в форме контактов спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры (в январе 2019 года его сменил норвежский дипломат Гейр Педерсен) с той или иной группой оппозиции. В Женеве состоялось восемь встреч, однако никакого прогресса они не принесли. Последние женевские консультации закончились в середине декабря 2017 года взаимными обвинениями сторон, а начать прямые переговоры между делегациями так и не удалось. Основные дискуссии на переговорах велись вокруг неофициального документа из 12 пунктов о будущем Сирии, предложенного Стаффаном де Мистурой. Параллельно проходили дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм).
С 2017 года переговоры по сирийскому урегулированию, известные как "астанинский формат", (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся в Нур-Султане.
Их инициаторами выступили Россия, Турция и Иран.
Состоялось тринадцать раундов переговоров, последний прошел в августе 2019 года. В качестве наблюдателей в переговорах участвуют Иордания, Ирак и Ливан (двое последних подключились в августе 2019 года).
Главным итогом переговоров стало установление контактов между вооруженной оппозицией и Дамаском, снижение интенсивности вооруженных действий по все стране, размежевание умеренной оппозиции от террористов и предварительная подготовка к запуску политического процесса.
Процесс урегулирования кризиса в Сирии также обсуждается в рамках трехсторонних саммитов стран-гарантов астанинского процесса – России, Турции и Ирана. Главы государств в подобном формате встречались пять раз, в последний раз – 16 сентября 2019 года в Анкаре.
По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.
По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона действует так называемая "малая группа" по Сирии, куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия и Египет.
В МИД РФ отмечали, что страны-гаранты "астанинского процесса" по Сирии находятся в контакте с "малой группой" по Сирии.
В сентябре 2019 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по положению на Ближнем Востоке призвал страны "малой группы" больше делать для урегулирования ситуации в Сирии. "Мне трудно вспомнить, что некоторые участники так называемой малой группы сделали для запуска политического процесса", – отметил он.
30 января 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, ставший первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Соорганизаторами встречи выступили Россия, Иран и Турция.
В Сочи, по данным спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, собрались 1392 человека, которые представляли все политические и этноконфессиональные группы Сирии. В качестве наблюдателей присутствовали несколько арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.
Главным итогом конгресса стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны − это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Также участники мероприятия выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту в Сирии и призвали ООН и мировое сообщество внести вклад в восстановление государства.
Министр иностранных дел Лавров сообщил, что конституционная комиссия передается под эгиду ООН в соответствии с резолюцией 2254 и будет работать в Женеве.
Над формированием межсирийского конституционного комитета работала Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату – Турцией и Ираном – и спецпосланником ООН по Сирии. В сентябре 2018 года представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции.
Однако третий список независимых участников, предложенный Стаффаном де Мистурой, который тогда занимал пост спецпосланника ООН, многих не устроил, и дискуссии продолжились. Новый спецпосланник Педерсен заявил в марте 2019 года, что в работе по сирийскому Конституционному комитету наблюдается прогресс, конкретной даты его созыва пока нет, но это может произойти не в столь отдаленном будущем. В свою очередь Лавров сказал в конце марта, что Дамаск и оппозиция в консультации со спецпосланником генсека ООН согласовывают последних участников для формирования комитета.
В июле 2019 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что для окончательного формирования списка конституционной комиссии по Сирии осталось определить шесть имен.
В конце сентября 2019 года ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР.
Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества.
Ожидается, что первое заседание конституционного комитета Сирии состоится 30 октября в Женеве.
Представители различных государств, в том числе из стран-гарантов "астанинского процесса" в зал приглашены не будут. Все дипломаты будут смотреть трансляцию первого заседания в отдельных залах.
Предполагается, что во время этой встречи состоится формирование малого комитета.
Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. 15 человек будут представлять правительство Сирии, 15 – оппозицию, 15 – гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой – принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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