Международный процесс урегулирования сирийского конфликта

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года . В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. На сегодняшний день большая часть страны находится под контролем правительства Сирии.

С 2017 года переговоры по сирийскому урегулированию, известные как "астанинский формат", (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся в Нур-Султане

Главным итогом переговоров стало установление контактов между вооруженной оппозицией и Дамаском, снижение интенсивности вооруженных действий по все стране, размежевание умеренной оппозиции от террористов и предварительная подготовка к запуску политического процесса

Процесс урегулирования кризиса в Сирии также обсуждается в рамках трехсторонних саммитов стран-гарантов астанинского процесса – России, Турции и Ирана. Главы государств в подобном формате встречались пять раз, в последний раз – 16 сентября 2019 года в Анкаре.

По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.

В МИД РФ отмечали , что страны-гаранты "астанинского процесса" по Сирии находятся в контакте с "малой группой" по Сирии.

В сентябре 2019 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по положению на Ближнем Востоке призвал страны "малой группы" больше делать для урегулирования ситуации в Сирии. "Мне трудно вспомнить, что некоторые участники так называемой малой группы сделали для запуска политического процесса", – отметил он.

В Сочи, по данным спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, собрались 1392 человека, которые представляли все политические и этноконфессиональные группы Сирии. В качестве наблюдателей присутствовали несколько арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

Главным итогом конгресса стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны − это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Также участники мероприятия выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту в Сирии и призвали ООН и мировое сообщество внести вклад в восстановление государства.

Министр иностранных дел Лавров сообщил, что конституционная комиссия передается под эгиду ООН в соответствии с резолюцией 2254 и будет работать в Женеве.

Над формированием межсирийского конституционного комитета работала Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату – Турцией и Ираном – и спецпосланником ООН по Сирии. В сентябре 2018 года представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции.

Однако третий список независимых участников, предложенный Стаффаном де Мистурой, который тогда занимал пост спецпосланника ООН, многих не устроил , и дискуссии продолжились. Новый спецпосланник Педерсен заявил в марте 2019 года, что в работе по сирийскому Конституционному комитету наблюдается прогресс, конкретной даты его созыва пока нет, но это может произойти не в столь отдаленном будущем. В свою очередь Лавров сказал в конце марта, что Дамаск и оппозиция в консультации со спецпосланником генсека ООН согласовывают последних участников для формирования комитета.

В июле 2019 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил , что для окончательного формирования списка конституционной комиссии по Сирии осталось определить шесть имен.

Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества.

Ожидается, что первое заседание конституционного комитета Сирии состоится 30 октября в Женеве.

Предполагается, что во время этой встречи состоится формирование малого комитета.

Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. 15 человек будут представлять правительство Сирии, 15 – оппозицию, 15 – гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты , а большой – принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.

*Террористическая организация, запрещенная в России