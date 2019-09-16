Путин прибыл в Анкару на саммит астанинской тройки по Сирии

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию, где в понедельник примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Нынешние переговоры в Анкаре станут уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Предыдущие саммиты в таком формате состоялись 22 ноября 2017 года в Сочи, 4 апреля 2018 года в Анкаре, 7 сентября 2018 года в Тегеране. Последний прошел в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, на встрече в Анкаре лидеры подробно остановятся на ситуации в Идлибе и на северо-востоке Сирии, где сохраняется напряженность и наблюдается достаточно большое присутствие террористов. По словам представителя Кремля, президенты обсудят также вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза. Кроме этого, в ходе переговоров будут затронуты темы помощи беженцам и восстановления базовой инфраструктуры в Сирии.

В начале встречи, отмечал Ушаков, лидеры публично изложат свои подходы к вопросу нынешнего этапа сирийского урегулирования, а затем - уже в закрытом режиме - продолжат обмен мнениями. Как ожидается, по итогам трехсторонних переговоров главы государств примут совместное заявление и выступят перед представителями СМИ.

Также программа визита Путина в Анкару предусматривает отдельные встречи с президентами Ирана и Турции. Как ожидается, российский лидер обсудит с коллегами ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество. Ушаков уточнял, что, помимо других тем, на переговорах с Эрдоганом "в продолжение контакта в Жуковском будут затронуты и вопросы сотрудничества в военно-технической сфере". Он сообщил, что сейчас завершается передача Турции оборудования российских зенитных ракетных систем С-400, но конкретные сроки заступления комплексов на боевое дежурство еще неизвестны, поскольку зависят от многих факторов.