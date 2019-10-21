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РИА Новости
Война в Сирии

США хотят ослабить астанинский формат, считает эксперт

13:26 21.10.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкУчастник во время восьмого раунда переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане
Участник во время восьмого раунда переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Участник во время восьмого раунда переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти США поставили перед собой цель ослабить астанинский формат, потому что именно он во многом предопределил политический успех России в Сирии, считает замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.
"Задачей США, в целом, не (президента США) Дональда Трампа лично, а традиционного американского государства - это ослабить астанинский формат, потому что именно создание астанинского формата во многом предопределило политический успех России в Сирии, обеспечило не только военную победу (президента Сирии Башара) Асада, но и прогресс с политическим урегулированием и фундаментальное изменение международно-политической ситуации вокруг Сирии", - заявил Суслов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По мнению эксперта, создание астанинского формата резко ослабило позиции США в регионе, "потому что их ключевой союзник, член НАТО - Турция - фактически ушел из одной коалиции и перешел в другую". "Поэтому да, Соединенным Штатам необходимо пытаться столкнуть Россию с Турцией, и тем самым развалить астанинский формат, а следовательно создать для России такие проблемы в Сирии, которые в конечном итоге, не смотря на ее нынешнюю военную победу, обрекут ее на политико-стратегическое поражение", - пояснил спикер.
Он добавил, что для российской стороны главной целью переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом во вторник в Сочи является не допустить реализации подобного сценария, и извлечь свою выгоду. "Не допустить прямого военного столкновения между Турцией и Сирией, между Турцией и войсками Башара Асада, и обеспечить некий временный статус-кво, который будет устраивать как Турцию, так и Россию, то есть обратить эту ситуацию в свою пользу", - заключил Суслов.
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Вчера, 12:58Сказано в эфире
"Все пошло не по плану". Эксперт о турецкой операции в СирииПрезидент США Дональд Трамп обдумывает возможность оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военных, пишут СМИ. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что во вторник в Сочи состоится важная для урегулирования в Сирии встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
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