Россия, Турция и Иран проводят трехсторонную встречу по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 1 авг – РИА Новости. Делегации России, Турции и Ирана проводят трехстороннюю встречу на полях 13-го раунда международной встречи высокого уровня по Сирии в казахстанской столице Нур-Султане, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Встреча началась около 20.30 местного времени (17.30 мск). С российской стороны в ней принимают участие спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Турецкую делегацию возглавляет замглавы МИД Турции Онал Седат, иранскую - помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи.

Переговоры проходят без участия прессы. Ранее российская делегация провела двусторонние встречи с иранскими, турецкими, сирийскими коллегами, представителями ООН, а также со странами-наблюдателями Ираком и Ливаном.