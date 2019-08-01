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РИА Новости
Война в Сирии

Россия, Турция и Иран проводят трехсторонную встречу по Сирии в Нур-Султане

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонумент "Казак Ели" на площади Независимости в Нур-Султане
Монумент Казак Ели на площади Независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монумент "Казак Ели" на площади Независимости в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 авг – РИА Новости. Делегации России, Турции и Ирана проводят трехстороннюю встречу на полях 13-го раунда международной встречи высокого уровня по Сирии в казахстанской столице Нур-Султане, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Встреча началась около 20.30 местного времени (17.30 мск). С российской стороны в ней принимают участие спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Турецкую делегацию возглавляет замглавы МИД Турции Онал Седат, иранскую - помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи.
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Переговоры проходят без участия прессы. Ранее российская делегация провела двусторонние встречи с иранскими, турецкими, сирийскими коллегами, представителями ООН, а также со странами-наблюдателями Ираком и Ливаном.
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" начался в четверг в столице Казахстана Нур-Султане и продолжится в пятницу. Впервые в переговорах примут участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В переговорах в Нур-Султане примут участие делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В столицу Казахстана также приглашены высокие представители ООН, представители Иордании выступят в качестве наблюдателей.
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