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Война в Сирии
Война в Сирии

В Вене стартует очередной раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН

00:3025.01.2018
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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniВо время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции. Архивное фотоВо время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

ВЕНА, 25 янв — РИА Новости. Очередной раунд межсирийских переговоров между делегациями оппозиции и правительства под эгидой ООН начинается в четверг в отделении Всемирной организации в Вене.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Последние восемь встреч прошли в Женеве, однако никакого прогресса они не принесли.

В отличие от прошлого, самого длительного раунда, в этот раз переговоры продлятся всего два дня. Последние женевские консультации закончились в середине декабря взаимными обвинениями сторон, а начать прямые переговоры между делегациями так и не удалось. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал предыдущий раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Вене пройдут практически накануне другого масштабного мероприятия по поиску политического урегулирования кризиса в Сирии — конгресса национального диалога, который запланирован на 30 января в Сочи и должен собрать на одной площадке более 1.5 тысячи участников, в том числе как региональных, так и международных игроков.

Россия, Турция и Иран как соорганизаторы сочинского конгресса настаивают, что мероприятие на берегу Черноморского побережья должно придать импульс зашедшему в тупик "женевскому" треку урегулирования и помочь с запуском конституционной реформы в арабской республике, проведение которой предполагает резолюция 2254 СБ ООН.

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне. Архивное фото
© Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun
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Переговоры в тупике

Анонсируя новый раунд переговоров, де Мистура выразил надежду, что обе делегации приедут в Вену для дискуссии по существу по конституциональным вопросам, которые заложены в четвертой "корзине" женевского процесса.

Обе делегации, как правительственная, так и оппозиционная, подтвердили свое участие в венской встрече. Однако, как одна, так и другая сторона, выражали сомнения, что он сможет стать прорывным. В Дамаске в преддверии переговоров вообще заявляли, что не считают де Мистуру пригодным для руководства процессом сирийского мирного урегулирования, делая реверанс в сторону сочинского конгресса национального диалога.

"Де Мистура не очень усерден в решении сирийского кризиса. Считаю, что колебания спецпредставителя генсека ООН относительно участия в конгрессе в Сочи говорят о его безответственности, что противоречит его должности. Международное сообщество должно привлечь его к ответственности за это", — заявил ранее РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В сирийской объединенной оппозиции также считают, что переговоры зашли в тупик, но не по вине де Мистуры, а из-за позиции правительственной делегации. При этом во время посещения Москвы глава делегации сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири выразил надежду, что переговоры по Сирии в Вене пройдут в атмосфере, позволяющей начать реальный диалог.

Однако, как пояснил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, встреча в Вене пройдет в том же формате, что и предыдущие раунды в Женеве, то есть прямого диалога между делегациями не предполагается.

Оживить процесс

Оживить женевский процесс по Сирии призван конгресс национального диалога в Сочи, который состоится в Сочи 30 ноября. Россия как принимающая сторона и одна из соорганизаторов этой масштабной встречи подчеркивает, что конгресс не ставит своей целью заменить "Женеву", наоборот, он необходим, чтобы запустить политический процесс и "расшевелить" женевскую площадку переговоров, результаты этого форума могут быть полезны ООН. Подобные усилия, как заявляют в Москве, идут строго в русле резолюции СБ ООН 2254.

Приглашения на конгресс были направлены от имени России не только различным сирийским сторонам, но и в ООН и пяти постоянным членам СБ, а также Египту, Ираку, Саудовской Аравии, Ливану, Иордании и Казахстану. Ожидается, что в конгрессе примут участие порядка 1,5 тысячи человек.

Ситуация в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Основная задача форума — предоставить переговорную площадку, на которой сами сирийцы смогут высказать свое видение будущей страны и начать работу над новой конституцией. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на конгрессе, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной. Странам-наблюдателям на конгрессе отводится скорее "направляющая" роль наставников, которые не должны будут оказывать никакого влияния на диалог самих сирийцев.

В России ранее выражали надежду, что ООН также примет участие в конгрессе, но до сих пор де Мистура официально не заявил о своей позиции. Кроме того, сомнение в необходимости участвовать в конгрессе выражали и в СКП, однако, окончательного решения пока не озвучили. Также порядка 40 группировок вооруженной оппозиции ранее отказались участвовать в сочинской встрече.

При этом омрачить переговорный процесс, как женевский, так и сочинский, может начатая вооруженными силами Турции операция "Оливковая ветвь" против курдских формирований в районе сирийского Африна, которых Анкара считает террористическими. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что не ограничится операцией в Африне и намерен очистить всю границу с Сирией.

Курдские бойцы Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия
© AFP 2018 / Bulent Kilic
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Прорывов ждать не стоит

По мнению советника директора Российского института стратегических исследований Елены Супониной, большого прогресса на переговорах в Вене вряд ли стоит ожидать.

"Разногласия между представителями правительства Сирии и оппозиционными группировками остаются большими, новые прорывные инициативы от ООН сейчас не последуют, тем более на фоне эскалации напряженности на севере Сирии", — сказала она в беседе с РИА Новости.

К тому же, по ее словам, формат переговоров в Астане показал свою большую успешность по сравнению с теми, что идут в Женеве при посредничестве ООН. "Дело в том, что в Астану приезжают лидеры тех оппозиционных группировок, которые больше имеют влияния на местах, и с ними получается разговор более предметным. Но с другой стороны, хорошо, что переговоры продолжаются, потому что это лучше, чем вообще их не вести", — считает эксперт.

Сирийские бойцы из Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Африн
© AFP 2018 / Ahmad Shafia Bilal
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"Переговоры при посредничестве ООН важны тем, что они позволяют поддерживать контакты между сторонами, несмотря на то, что больших результатов это не дает, но в условиях тяжелого конфликта в Сирии уже сам факт диалога является позитивным. Господин Стаффан де Мистура понимает, что планы России по Астане и по конгрессу в Сочи также являются частью общего дела по поиску мира в Сирии. С ним существует договоренность о том, что его нынешние усилия в Вене должны пойти на пользу и подготовке конгресса в Сочи", — заключила она.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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