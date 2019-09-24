Госдеп высоко оценил усилия ООН, России и Турции по урегулированию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время трехсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции в Сочи

Президент РФ Владимир Путин во время трехсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции в Сочи

ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. США высоко ценят усилия ООН, РФ, Турции и ряда других стран по политическому урегулированию конфликта в Сирии, заявили в госдепартаменте.

"Мы высоко ценим работу генерального секретаря ООН, посланника ООН (Гейра) Педерсена, Турции, России и членов Малой группы по достижению этого результата. Мы будем и впредь решительно поддерживать работу специального посланника ООН Педерсена по продвижению политического процесса и всех других элементов, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН. Мы будем продолжать взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций и другими сторонами в целях поддержки всех возможных усилий по продвижению по политическому пути (урегулирования конфликта)", - говорится в сообщении госдепартамента.

Также в ведомстве вновь призвали президента Сирии Башара Асада "принять волю сирийского народа жить в мире и не подвергаться угрозе целенаправленного насилия, произвольных задержаний, голода и жестокости".

Кроме того, в госдепартаменте призвали прекратить "жестокие нападения режима Асада и его союзников на ни в чем не повинных сирийцев в Идлибе". Власти Сирии и России отрицают обвинения в атаках на мирных жителей и заявляют о том, что в Идлибе проводится операция против террористов.

Комментарий американского внешнеполитического ведомства был приурочен к окончанию формирования конституционного комитета Сирии, который займется выработкой нового основополагающего закона страны. Все участники конфликта считают это одним из главных условий на пути урегулирования ситуации.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комитета может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.

Гутерреш еще 18 сентября заявил, что между всеми сторонами было достигнуто согласие по поводу состава конституционного комитета САР, велась работа по определению круга полномочий органа

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.

В состав "Малой группы" по Сирии входят США, Великобритания, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия и Египет.