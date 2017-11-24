Форматы урегулирования в Сирии дополняют друг друга, считает Богданов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Форматы урегулирования в Сирии в Женеве и Астане, а также планируемый конгресс сирийского национального диалога дополняют друг друга, но решают разные задачи, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это дополняет друг друга, эти треки, имея в виду, что у каждого трека свои задачи", — сказал Богданов на вопрос о том, может ли пойти речь об объединении форматов сирийского урегулирования.

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