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РИА Новости
Война в Сирии

В Казахстане рассказали о подготовке к 13-му раунду переговоров по Сирии

Вчера, 07:38
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 31 июл - РИА Новости. Все стороны подтвердили участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане, запланированных на 1-2 августа, сообщила в среду пресс-служба МИД Казахстана.
"В настоящее время при координирующей роли министерства иностранных дел Казахстана полным ходом идет подготовка к очередному 13-му раунду международной встречи высокого уровня по Сирии, проведение которого запланировано на 1-2 августа в Нур-Султане. На данный момент все ранее приглашенные стороны подтвердили свое участие", - говорится в сообщении МИД республики.
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По данным МИД Казахстана, делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Кроме того, на запланированной встрече будут участвовать обе стороны конфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавит постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой", - говорится в сообщении министерства.
Ведомстве отметили, что "новшеством предстоящей встречи будет участие в качестве наблюдателей делегаций Ирака и Ливана, решение о подключении к переговорному процессу которых было принято по итогам предыдущей встречи в Астанинском формате".
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Война в СирииНур-СултанМИД КазахстанаТурцияСирияООНРоссияИранКазахстанВ мире
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