В Казахстане рассказали о подготовке к 13-му раунду переговоров по Сирии

НУР-СУЛТАН, 31 июл - РИА Новости. Все стороны подтвердили участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане, запланированных на 1-2 августа, сообщила в среду пресс-служба МИД Казахстана.

"В настоящее время при координирующей роли министерства иностранных дел Казахстана полным ходом идет подготовка к очередному 13-му раунду международной встречи высокого уровня по Сирии, проведение которого запланировано на 1-2 августа в Нур-Султане. На данный момент все ранее приглашенные стороны подтвердили свое участие", - говорится в сообщении МИД республики.

По данным МИД Казахстана, делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Кроме того, на запланированной встрече будут участвовать обе стороны конфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавит постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой", - говорится в сообщении министерства.