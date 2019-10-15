Москва рассчитывает, что конституционный комитет Сирии заработает в октябре

ЭР-РИЯД, 15 окт - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что конституционный комитет Сирии начнёт работу 29 октября, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Конечно, должен быть", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве. Предполагается, что во время этой встречи состоится формирование малого комитета.

Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.