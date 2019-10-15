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РИА Новости
Война в Сирии

Москва рассчитывает, что конституционный комитет Сирии заработает в октябре

09:23 15.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 15 окт - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что конституционный комитет Сирии начнёт работу 29 октября, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Конечно, должен быть", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 октября, 13:31Война в Сирии
Россия ждет от ООН беспристрастности к работе конституционного комитета САР
Ранее член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве. Предполагается, что во время этой встречи состоится формирование малого комитета.
Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
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Война в СирииМихаил БогдановСирияРоссияВ мире
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