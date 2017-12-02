Восемь с половиной раундов де Мистуры: переговоры в Женеве встали на паузу

ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Восьмой раунд межсирийских переговоров, стартовавших 28 ноября, встал на паузу и возобновится 5 декабря. Стороны забуксовали в урегулировании, обвиняя друг друга в выдвижении условий, а спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура так пока и не смог добиться от них обсуждений по существу и только скопировав формат переговоров у встреч в Астане.

На волоске

Нынешний раунд грозил прерваться еще в самом начале, когда за сутки до его старта Дамаск через СМИ пробросил информацию об отказе приезжать в Женеву. Причиной стало заявление созданной в Эр-Рияде новой группы объединенной сирийской оппозиции, в котором та призывала к необходимой отставке президента Сирии Башара Асада перед началом переходного периода. Власти Сирии сочли такие высказывания неприемлемыми, и были крайне недовольны тем, что заявление Эр-Рияда было подержано де Мистурой.

В понедельник вечером глава делегации объединенной сирийской оппозиции Наср Харири вновь заявил о том, что Сирийская комиссия по переговорам (СКП) на Женеве-8 готова к прямым переговорам с делегацией Дамаска без предварительных условий, однако намерена обсуждать в Женеве обязательную отставку Асада.

После вмешательства России, делегация Дамаска во главе с постпредом Сирии при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари все же прибыла в Женеву, спустя сутки после официального начала переговоров.

Однако атмосфера на переговорах так и не наладилась. Частота упоминаний со стороны СКП необходимости отставки Асада привела к тому, что спецпосланник ООН в среду вечером выпустил специальное заявление, в котором призывал стороны перестать выдвигать условия и не обвинять друг друга во имя эффективности переговорного процесса.

Скопировал Астану

В четверг в переговорах наметился небольшой прогресс. Де Мистура решил применить "новый формат" дискуссий, который при ближайшем рассмотрении оказался калькой с формата, применяемого на переговорах по Сирии в Астане.

Две делегации были посажены в отдельные комнаты, расположенные рядом друг с другом, а спецпосланник ООН с небольшой командой начал курсировать между ними. Для большей изоляции сторон было также принято решение использовать последовательный перевод. Так как система синхронного перевода была оформлена таким образом, что в одной комнате можно было послушать, что говорят в другой.

Новый документ

Темой для "челночной дипломатии" стал документ из 12 пунктов, который стороны обсуждают с переменным успехом уже несколько лет. Его название менялось от "точек соприкосновения сторон", до "неофициального документа" и "документа Наумкина". Сам де Мистура заявил в четверг, что эти пункты "могут стать основой для создания проекта новой конституции Сирии".

Спецпосланник предложил сторонам обновленную версию документа от 24 марта 2016 года. Существенные изменения, сделанные в тексте, в большей степени отражают позицию Дамаска.

Так, в частности, в новом документе от 30 ноября 2017 года отсутствует, за исключением сноски, упоминание о резолюции СБ ООН 2254. Также из текста полностью убран пункт, в котором ранее говорилось о политическом переходе в Сирии, "временных рамках и процессе написания новой сирийской конституции" и "проведения свободных и честных выборов под наблюдением ООН" во время переходного периода.

По сравнению с текстом 2016 года, в документе отсутствует и указание на необходимость освобождения всех произвольно заключенных под стражу лиц, и разрешения вопросов с похищенными и пропавшими без вести. Кроме того, в новом тексте нет упоминания о запрете на присутствие иностранных военных на сирийской земле.

Большого прогресса нет

Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к нему свои поправки. Однако уже сейчас понятно, что обсуждение представленного документа является откатом в продвижении урегулирования и уводит стороны дальше от дискуссий по существу по темам, отраженным в "четырех корзинах" де Мистуры (конституция, выборы, управление и терроризм).

Отсутствие большого прогресса на Женеве-8 отметил и постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Ооновцы приложили титанические усилия для того, чтобы добиться прогресса на переговорах, и мы признательны им за проделанную большую работу. Но, к сожалению, заметного прогресса добиться на переговорах не удалось", — сказал он.

По словам Бородавкина, сделать это не удалось из-за позиции делегации объединенной сирийской оппозиции, которая, прибыв в Женеву, заявляла о том, что на переговорах собирается обсуждать отставку президента Сирии Башара Асада.

"Они приехали обсуждать отставку президента Башара Асада. Это не переговорная позиция. Это вздорное требование, которое не просто не может быть принято, а является открытой провокацией в отношении правительственной делегации, которая прибыла в Женеву на переговоры", — добавил постпред.

Восемь с половиной раундов

Как ожидается, вторая часть Женевы-8 пройдет с 5 по 15 декабря. За это время спецпосланник ООН планирует обсудить с участниками вопросы конституции и выборов. Однако уже сейчас понятно, что желаемого прогресса де Мистуре будет крайне сложно достичь. В первую очередь, из-за непримиримых позиций обеих сторон.

Так, требование оппозиции об отставке Асада в итоге стало одной из причин для решения делегации Дамаска покинуть переговоры 2 декабря. Выступая в пятницу перед журналистами, глава делегации правительства Башар Джаафари заявил, что не вступит в прямые переговоры с оппозицией, пока та придерживается заявления конференции Эр-Рияд-2, являющегося предварительным условием для переговоров и требующего ухода президента САР Башара Асада.

Джаафари назвал заявление конференции оппозиции "безответственным", подрывающим усилия де Мистуры документом. По мнению дипломата, это "шаг назад".

"Мы считаем, что заявлением в Эр-Рияде оппозиция намеренно заложила мины на пути Женевы-8, — сказал он.

Глава делегации при этом подчеркнул, что вопрос о том, возвращаться ли в Женеву на следующей неделе будет принят уже в Дамаске. Позднее, в интервью телеканалу "Аль Маяддин" , он уточнил, что нынешний раунд для его делегации закончился, а не встал на паузу, как предполагают в ООН.

Со своей стороны, официальный представитель объединенной делегации оппозиции Яхья аль-Ариди заявил, что отъезд из Женевы делегации правительства "является предварительным условием".

"Основной идеей нынешнего раунда в Женеве является отсутствие выставления предварительных условий. Если кто-то приезжает на этот раунд, но говорит, что может не вернуться для продолжения, это выставление условий, и это безответственно", — заявил он, отметив, что делегация оппозиции останется в Женеве до окончания раунда.

Тем не менее, по данным РИА Новости, делегация Дамаска все же вернется в Женеву. Спецпосланник ООН пригласил ее возобновить дискуссии 6 декабря. В сложившейся ситуации, однако, более реалистичным видится приезд делегации ближе к 11 декабря. Таким образом, у ООН останется меньше дней на обсуждение вопросов, которые оказывают реальное влияние на урегулирование, что сыграет на руку Дамаску.

За это время есть также шанс на то, что делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам смягчит свои заявления в отношении отставки Асада. На это рассчитывают и в Москве. Ведь в ходе первой части нынешнего раунда де Мистура оценил подход объединенного СКП как конструктивный и готовый к обсуждениям, в отличие от непримиримых позиций бывшего Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.