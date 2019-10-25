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РИА Новости
Война в Сирии

Заседание Конституционного комитета Сирии пройдет без зарубежных дипломатов

14:06 25.10.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости. Первое заседание Конституционного комитета Сирии 30 октября в Женеве пройдет без присутствия в зале иностранных дипломатов, в том числе из стран-гарантов "Астаны" (РФ, Турция, Иран), передает корреспондент РИА Новости.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Подготовка встречи Конституционного комитета держится в строгом секрете. Официально программа работы еще не опубликована, однако РИА Новости удалось узнать предварительный план, согласно которому, торжественное открытие будет проходить в зале генеральной ассамблеи женевской штаб-квартиры ООН.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
23 октября, 11:27Война в Сирии
Богданов рассказал о подготовке заседания конституционного комитета Сирии
Из-за возможных проблем между представителями различных делегаций в зале будет установлен только флаг ООН.
Представители различных государств, в том числе из стран-гарантов Астаны, которые впервые озвучили идею Конституционного комитета Сирии, в зал приглашены не будут. Все дипломаты будут смотреть трансляцию первого заседания в отдельных залах.
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