Заседание Конституционного комитета Сирии пройдет без зарубежных дипломатов

ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости. Первое заседание Конституционного комитета Сирии 30 октября в Женеве пройдет без присутствия в зале иностранных дипломатов, в том числе из стран-гарантов "Астаны" (РФ, Турция, Иран), передает корреспондент РИА Новости.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Подготовка встречи Конституционного комитета держится в строгом секрете. Официально программа работы еще не опубликована, однако РИА Новости удалось узнать предварительный план, согласно которому, торжественное открытие будет проходить в зале генеральной ассамблеи женевской штаб-квартиры ООН.

Из-за возможных проблем между представителями различных делегаций в зале будет установлен только флаг ООН.