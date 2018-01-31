Конгресс нацдиалога в Сочи: шаг к изменению конституции Сирии сделан

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Главным итогом состоявшегося в Сочи сирийского национального диалога стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве, и будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны – это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Также участники конгресса выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту в Сирии, а также призвали ООН и мировое сообщество внести вклад в восстановление страны.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а конгресс нацдиалога — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Попытка сорвать конгресс



Конгресс сирийского национального диалога в Сочи начался с опозданием на два с половиной часа из-за задержки ряда участников и наблюдателей. Позднее оказалось, что одна из делегаций оппозиции отказалась от участия в конгрессе, передав свои полномочия турецкой делегации.

"Делегация сирийской оппозиции, которая прибыла из Анкары в Сочи для участия в конгрессе, увидев флаги и логотипы сирийского режима, в знак протеста не захотела проходить паспортный контроль для въезда в страну. По этой причине делегация приняла решение не участвовать в работе конгресса и передала свои полномочия турецкой делегации", — сказал РИА Новости источник в МИД Турции.

По мнению спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, приехавшая из Анкары оппозиционная делегация попыталась сорвать переговоры, но ей это не удалось.

Впрочем, и без этой делегации форум оказался весьма представительным. В Сочи, по данным Лаврентьева, собрались 1392 человека, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии.

Несмотря на отказ руководства Сирийской комиссии по переговорам (объединенной оппозиции, которая участвует в переговорах под эгидой ООН в Женеве), ряд ее представителей приняли участие в конгрессе в индивидуальном порядке.

Такая же ситуация сложилась и с курдами, которых пригласили на конгресс на индивидуальной основе. В Сочи присутствовали наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не видит трагедии в том, что некоторые оппозиционные группы Сирии в итоге не приняли участие в конгрессе национального диалога в Сочи.

Конституционная комиссия создана



В рамках конгресса национального диалога Сирии, который продлился более девяти часов, были сформированы президиум, организационный комитет и комитет по подсчету голосов, а также конституционная комиссия, которая будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии.

Как заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, конституционная комиссия может подредактировать или изменить нынешнюю конституцию, или написать новую. В комиссию войдут как представители правительства Сирии, так и сирийской оппозиции. По его словам, она должна начать работу в ближайшее время.

"Ваши представители согласились на создание конституционной комиссии, которая будет включать в себя представителей сирийского правительства вместе с широким представительством оппозиции. Эта комиссия займется выработкой конституционной реформы", — сказал де Мистура, обращаясь к делегатам конгресса.

При этом де Мистура подчеркнул, что список участников конституционной комиссии будет максимально широким.

"Конституционная комиссия должна как минимум включать в себя представителей правительства, оппозиции, которые участвуют в межсирийских переговорах в Женеве, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен, женщин. Должно быть адекватное представительство этнических и религиозных групп", — сказал де Мистура.

По словам спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, в Сочи был согласован список из 150 кандидатур членов комиссии по обсуждению конституции Сирии: по 50 человек от инициаторов конгресса — Ирана, Турции и РФ. В итоговый состав из них отберут 45-50 человек.

В свою очередь, как напомнил участвующий в конгрессе депутат парламента САР Ахмад Кузбари, нынешняя конституция принята в результате голосования сирийцев в 2012 году. По его словам, комиссия будет обсуждать изменения в действующий основной закон, речи о принятии новой конституции не идет.

Конституционная комиссия будет работать в Женеве

Создаваемая в Сочи конституционная комиссия передаётся под эгиду ООН и будет работать в Женеве, сообщил Лавров.

"На конгрессе также принято решение сформировать конституционный комитет, в который войдут делегаты, избранные сегодня на конгрессе и в который дополнительно будут делегированы представители тех групп, которые по разным причинам не присутствовали на сегодняшнем конгрессе", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, "этот результат — создание конституционной комиссии — передаётся ООН в соответствии с резолюцией 2254".

"В Женеве будет организована работа этой новой структуры — конституционного комитета по подготовке сирийской конституции", — добавил министр.

По словам министра, Россия ждёт в ближайшее время от спецпосланника ООН по Сирии де Мистуры конкретных предложений по организации работы конституционной комиссии, решение о которой было принято на конгрессе нацдиалога в Сочи.

Он добавил, что Россия, Турция и Иран договорились всячески помогать де Мистуре продвигать работу над конституцией Сирии в Женеве на основе итогов форума национального диалога в Сочи.

Принципы будущего устройства Сирии



Кроме того, участники конгресса нацдиалога Сирии в Сочи одобрили заявление из 12 пунктов с принципами будущего устройства страны, а также обращение к мировому сообществу.

В частности, участники конгресса сирийского нацдиалога в Сочи призвали к уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Сирии. В итоговом заявлении также отмечается, что только сирийский народ должен определить будущее страны путем выборов.

Также участники прошедшего в Сочи конгресса нацдиалога Сирии высказались за приверженность борьбе с терроризмом и межконфессиональной рознью.

Как говорится в итоговом заявлении, Сирия должна быть демократическим государством, основанным на принципах политического плюрализма и равного гражданства. Отдельно отмечено, что в Сирии должны уважаться права женщин — их представительство во власти должно составлять 30%.

Также участники конгресса выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту в Сирии и призвали ООН и мировое сообщество внести вклад в восстановление страны.

Как пояснил Лавров, в этих принципах нет ничего революционного, это ключевые нормы международного права — уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп, обеспечение политического процесса, который никого не оставит за бортом и который будет позволять сирийцам самим без вмешательства извне определять свою судьбу.

Конгресс сирийского национального диалога Сирии в Сочи удался



Лидер платформы сирийской оппозиции "Астана" Махмуд аль-Эфенди назвал конгресс сирийского национального диалога в Сочи удивительным — никогда раньше не было переговоров именно между оппозицией и властями, более того, они вместе пьют чай и кофе.

"Впервые в истории переговоры такого уровня — оппозиция и правительство. Такого я не помню, я в оппозиции с 91-го года, впервые такое", — заявил аль-Эфенди.

"Началось все очень напряженно. Привыкаем друг к другу, на обеде, ужине. Люди, которые друг с другом говорить не могли, пьют чай, кофе после трёх часов переговоров. Я удивлен очень сильно! Я надеюсь, что это не только на один день, такие встречи должны быть каждый день", — заявил журналистам оппозиционер.

По его словам, на площадке ООН на переговорах международное сообщество "не давало" оппозиции так делать.

"Оппозиция, которая была в Женеве, была намерена говорить только о переходном правительстве, больше ничего не хотят обсуждать. Здесь же всё идёт очень хорошо. Надеюсь на успех", — заявил аль-Эфенди.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также считает, что конгресс в Сочи удался. "Главное, чтобы мы свято соблюдали основополагающий принцип резолюции 2254 — только сами сирийцы будут решать судьбу своей страны. Именно на создание условий для этого мы и нацелили этот конгресс, и я думаю, что этот первый шаг, очень важный шаг, в целом удался", — сказал Лавров журналистам.

Перспективы Сочи-2

О перспективах проведения повторных конференций в Сочи по сирийской проблематике, аналогичных конгрессу сирийского национального диалога, пока рано говорить, считает помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари.

"Мы не будем сейчас говорить о Сочи-2 или 3. Это зависит от консенсуса между организаторами, странами-гарантами, нужны обсуждения. Мы в будущем решим, будут ли другие конференции", — заявил журналистам Ансари.

Со своей стороны, участвующий в дискуссиях российский востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил, что решение переводить ли конгресс национального диалога Сирии в Сочи в постоянный формат, будет приниматься на консультациях с партнёрами и ООН.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможности "Сочи-2", заявил, что Москва не пытается заглянуть в будущее, ведь главное — стимулировать женевский процесс по Сирии.

"Мы сейчас не пытаемся заглядывать в будущее. Мы договорились сегодня, что результаты конгресса передаются ООН в надежде, что они будут стимулировать женевский процесс. У де Мистуры есть все полномочия, которые содержатся в резолюции 2254, и сегодня на конгрессе была выражена поддержка этим полномочиям и просьба к нему активно заняться работой над конституцией", — заявил Лавров журналистам.

Со своей стороны спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что проведение мероприятия наподобие конгресса национального диалога Сирии в будущем не исключено, но уже в другой форме и формате, отличном от сочинского.

"В процессе подготовки конгресса нас регулярно спрашивали: является ли это действительно одноразовой акцией? Мы всячески старались уходить от этого вопроса, потому что у России есть, естественно, суверенное право выступать с различными инициативами политического урегулирования не только сирийского, но и различных других конфликтов", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Другое дело — какие это формы может принять. Это может быть уже и не конгресс, может быть какое-нибудь другое мероприятие, но, опять же, направленное на продвижение политического урегулирования вперед", — добавил он.