МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса по Сирии находятся в контакте с "малой группой" по Сирии, Франция старается навести мосты между двумя группами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В так называемую "малую группу" по Сирии входят Великобритания, Германия, США, Франция, Египет, Иордания и Саудовская Аравия. Они настаивают на как можно скорейшем начале работы конституционного комитета в Женеве, формируемого спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой. В заявлении от 27 сентября они предложили Де Мистуре не позднее 31 октября ответить, что сделано для этого. В Москве раскритиковали такое давление на спецпосланика, считая, что ставить какие-либо искусственные сроки было бы большой ошибкой.

"Все мы, в конечном счете, обязаны делать общее дело. Обязаны даже в соответствии с теми резолюциями СБ ООН, которые приняты по поводу Сирии. Вы упомянули США и другие страны. Есть так называемая "малая группа", которая обсуждает сирийскую проблематику. Мы смотрим на то, что они делают. Находимся с ними в контактах. Могу отметить роль французских коллег, которые активно работают с тем, чтобы добиться какого-то взаимопонимания и навести мосты между астанинским форматом и "малой группой", — заявил Вершинин.

По его словам, в Москве не против этого.

"Другое дело, что помогать сирийскому урегулированию надо на основе совершенно определенных принципов, которые зафиксированы в ООН – приверженность суверенитету, территориальной целостности страны, ее независимости. И избегая при этом навязывания таких рецептов, которые неприемлемы для народа Сирии и которые не должны работать в качестве рецептов извне", — добавил Вершинин.

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