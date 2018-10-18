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Война в Сирии
Хроника событий

Россия не согласна с действиями "малой группы" по Сирии, заявил Лавров

(обновлено: 09:16 18.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фотоГлава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия не разделяет позиции и не согласна с действиями так называемой "малой группы" по Сирии против сирийского государства и правительственных объектов под предлогом использования Дамаском химоружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Истребители F-15. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
ВВС США нанесли ошибочный удар по курдам в Сирии‍

Египет вместе с Великобританией, Германией, США, Францией, Иорданией и Саудовской Аравией входит в так называемую "малую группу" по Сирии. Они настаивают на скорейшем начале работы конституционного комитета в Женеве, формируемого спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой. В заявлении от 27 сентября они предложили Де Мистуре не позднее 31 октября ответить, что сделано для этого. В Москве раскритиковали такое давление на спецпосланика, считая, что ставить какие-либо искусственные сроки было бы большой ошибкой.

"Действует созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона так называемая "малая группа" по Сирии, куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия и Египет. Эта "группа" выступает с позиций, которые нами не разделяются. ", — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

"Мы не можем согласиться с действиями членов этой так называемой "малой группы", прежде всего западных стран, в отношении применения силы против сирийского государства и правительственных объектов под предлогом использования Дамаском химического оружия, который ни разу не был доказан фактами", — добавил глава МИД РФ.

Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Источник: европейцы попали в плен ИГ в Сирии

Лавров напомнил, что удары Франции, Великобритания и США 14 апреля по объектам, якобы связанным с производством химического оружия в Сирии, были нанесены за несколько часов до того, как на эти объекты должны были прибыть инспекторы ОЗХО.

"Ваши (французские — ред.) официальные лица об этом прекрасно знали – об этом знали все. Если в такой ситуации, когда инспекторы должны были вот-вот приехать и провести независимое расследование, три западных страны решили бомбить именно эту территорию, у меня нет другого объяснения, кроме того, что узнали, что обвинения Дамаска ложные и ваши официальные структуры попытались этой бомбардировкой замести следы", — отметил глава МИД РФ.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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