Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T17:37Z
https://ria.ru/20190923/1559015282.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155163/22/1551632252_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_5ebba053f82732c4f90e0fe955254eeb.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Гутерреш: Конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели

17:37 23.09.2019
299
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирийской Арабской Республики и сирийской комиссией по переговорам о заслуживающем доверия, сбалансированном и инклюзивном конституционном комитете, который будет поддерживаться ООН в Женеве ", - заявил Гутерреш на подходе в ООН.
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
17 сентября, 16:20Война в Сирии
Эксперт назвал согласование состава Конституционной комиссии Сирии успехом
"Мой спецпосланник (по Сирии Гейр Педерсен - Прим. ред.) содействовал соглашению в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (2015) и созовет конституционный комитет в ближайшие недели", - добавил генсек.
"Я ценю дипломатическое участие правительств России, Турции и Ирана в поддержке, (направленной на - Прим. ред.) достижение соглашения", - добавил Гутерреш.
Он отметил, что верит в то, что создание комитета может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
Гутерреш еще 18 сентября заявил, что между всеми сторонами было достигнуто согласие по поводу состава конституционного комитета САР, велась работа по определению круга полномочий органа
Президент РФ Владимир Путин во время российско-турецких переговоров в расширенном составе
16 сентября, 20:53Война в Сирии
Путин рассказал о роли Конституционного комитета Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
101002
Обсудить 0
Война в СирииГейр ПедерсенАнтониу ГутеррешСирияООН
Рекомендуем
Заводские трубы
Эксперт: России не надо сразу снижать выбросы по Парижскому соглашению
РИА
Новости
Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов (2013-2018), посол РФ в Сирии с 2018 года
Российский посол ответил на угрозы США участникам восстановления Сирии
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне
В центре Вашингтона "зеленые" активисты устроили транспортный коллапс
Лента
новостей
Истребитель F-16
Два турецких истребителя совершили полет в воздушном пространстве Сирии
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Зариф рассказал, почему власти Ирана не встречаются с Трампом
Лекарственные препараты
Минпромторг намерен увеличить экспорт фармпродукции к 2024 году
Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года
Россия официально объявит на ГА ООН о присоединении к Парижскому соглашению
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Киев пытается уйти от ответственности по "Минску-2", заявили в ДНР
На одной из улиц Неаполя
Заседание по делу арестованного в Италии Коршунова перенесли на 30 сентября
Здание Совета Европы
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Стали известны детали иранской концепции безопасности в Персидском заливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
18:54Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване
Лента новостейМолния