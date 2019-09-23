Гутерреш: Конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирийской Арабской Республики и сирийской комиссией по переговорам о заслуживающем доверия, сбалансированном и инклюзивном конституционном комитете, который будет поддерживаться ООН в Женеве ", - заявил Гутерреш на подходе в ООН.

"Мой спецпосланник (по Сирии Гейр Педерсен - Прим. ред.) содействовал соглашению в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (2015) и созовет конституционный комитет в ближайшие недели", - добавил генсек.

"Я ценю дипломатическое участие правительств России, Турции и Ирана в поддержке, (направленной на - Прим. ред.) достижение соглашения", - добавил Гутерреш.

Он отметил, что верит в то, что создание комитета может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.

Гутерреш еще 18 сентября заявил, что между всеми сторонами было достигнуто согласие по поводу состава конституционного комитета САР, велась работа по определению круга полномочий органа

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.