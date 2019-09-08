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РИА Новости

Биография Георгия Гахарии

16:43 08.09.2019
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© Фото : Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Georgia
Георгий Гахария. Архивное фото
Георгий Гахария родился 19 марта 1975 года в Тбилиси (Грузия).
В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. В 1999 году получил степень магистра политических наук в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. В 2004 году – степень MBA в Высшей бизнес-школе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В 1997-2004 годах был генеральным директором фирмы A-Edam.
В 2004-2008 годах занимал пост генерального директора SFK Group.
Одновременно в 2006-2009 годах был приглашенным преподавателем прикладной биотехнологии в МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2008-2013 годах – директор по развитию бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и Российской Федерации в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG (Франкфурт-на-Майне, Германия).
В 2013-2016 годах – бизнес-омбудсмен Грузии.
В 2014-2016 годах – секретарь экономического совета при правительстве Грузии.
С 2016 по 2017 год Гахария занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии.
С 13 ноября 2017 года – вице-премьер-министр, министр внутренних дел Грузии.
3 сентября 2019 года партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии.
8 сентября 2019 года парламент Грузии утвердил нового премьера страны, которым стал экс-глава МВД Георгий Гахария.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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