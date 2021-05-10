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Суд освободил из-под стражи грузинского оппозиционера Мелия
Суд освободил из-под стражи грузинского оппозиционера Мелия
Тбилисский городской суд решил освободить из-под стражи председателя оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение"... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:23
2021-05-10T16:39
ника мелия
георгий гахария
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
мвд грузии
евросоюз
михаил саакашвили
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Тбилисский городской суд решил освободить из-под стражи председателя оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Никанора Мелию, за которого ЕС ранее внес залог, сообщает телекомпании "Рустави 2".Ранее представительство ЕС в Грузии сообщило, что Евросоюз заплатил залог в размере 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов) за освобождение политика."Никанор Мелиа должен быть немедленно освобожден из тюрьмы", - заявила судья, слова которой приводит телекомпания.Оппозиционер Мелия обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.Премьер Грузии Георгий Гахария 18 февраля подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. Место Гахарии занял Ираклий Гарибашвили, сразу после утверждения на должность премьера процедура задержания политика возобновилась, спецназ ворвался в здание офиса партии и, применив перцовый газ, задержал оппозиционера. За этим последовали акции протеста оппозиции и ее сторонников.Ранее оппозиция и власти Грузии подписали соглашение по выходу из политического кризиса. Один из пунктов документа подразумевает объявление амнистии всем фигурантам по делу об акциях протеста летом 2019 года, среди которых числится Мелия. Однако политик сообщал, что отказывается принимать амнистию и согласился с предложением ЕС о выплате залога.
https://ria.ru/20210326/saakashvili-1602985740.html
https://ria.ru/20210328/saakashvili-1603167436.html
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ника мелия, георгий гахария, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, мвд грузии, евросоюз, михаил саакашвили, грузия, тбилиси, в мире

Суд освободил из-под стражи грузинского оппозиционера Мелия

16:23 10.05.2021 (обновлено: 16:39 10.05.2021)
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкНика Мелия
Ника Мелия - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Тбилисский городской суд решил освободить из-под стражи председателя оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Никанора Мелию, за которого ЕС ранее внес залог, сообщает телекомпании "Рустави 2".
Ранее представительство ЕС в Грузии сообщило, что Евросоюз заплатил залог в размере 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов) за освобождение политика.
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"Никанор Мелиа должен быть немедленно освобожден из тюрьмы", - заявила судья, слова которой приводит телекомпания.
Оппозиционер Мелия обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.
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Премьер Грузии Георгий Гахария 18 февраля подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. Место Гахарии занял Ираклий Гарибашвили, сразу после утверждения на должность премьера процедура задержания политика возобновилась, спецназ ворвался в здание офиса партии и, применив перцовый газ, задержал оппозиционера. За этим последовали акции протеста оппозиции и ее сторонников.
Ранее оппозиция и власти Грузии подписали соглашение по выходу из политического кризиса. Один из пунктов документа подразумевает объявление амнистии всем фигурантам по делу об акциях протеста летом 2019 года, среди которых числится Мелия. Однако политик сообщал, что отказывается принимать амнистию и согласился с предложением ЕС о выплате залога.
 
Ника МелияГеоргий ГахарияИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движениеМВД ГрузииЕвросоюзМихаил СаакашвилиГрузияТбилисиВ мире
 
 
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