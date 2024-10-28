https://ria.ru/20241028/gruziya-1980512606.html
Оппозиция объявила бойкот грузинскому парламенту
Оппозиция объявила бойкот грузинскому парламенту - РИА Новости, 28.10.2024
Оппозиция объявила бойкот грузинскому парламенту
Грузинские оппозиционные партии, прошедшие в парламент страны, объявили бойкот законодательному органу. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:01
2024-10-28T15:01
2024-10-28T15:28
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парламентские выборы в грузии — 2024
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Грузинские оппозиционные партии, прошедшие в парламент страны, объявили бойкот законодательному органу. "Мы не рассматриваем работу в этом парламенте", — сказала одна из лидеров партии "Сильная Грузия" Анна Долидзе. Две оппозиционные партии "Единство — Национальное движение" и "Коалиция за перемены", прошедшие в парламент по итогам выборов, ранее заявили, что отказываются от депутатских мандатов. Лидер четвертой оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария также сообщил об отказе работать в новом парламенте. Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Политик поддерживает проевропейскую оппозицию и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий, хотя по конституции президент должен быть беспартийным.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, россия, георгий гахария, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, грузинская мечта - демократическая грузия
В мире, Грузия, Россия, Георгий Гахария, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузинская мечта - Демократическая Грузия
Оппозиция объявила бойкот грузинскому парламенту
Оппозиция Грузии объявила бойкот парламенту
ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Грузинские оппозиционные партии, прошедшие в парламент страны, объявили бойкот законодательному органу.
"Мы не рассматриваем работу в этом парламенте", — сказала одна из лидеров партии "Сильная Грузия" Анна Долидзе.
Две оппозиционные партии "Единство — Национальное движение" и "Коалиция за перемены", прошедшие в парламент по итогам выборов, ранее заявили, что отказываются от депутатских мандатов.
Лидер четвертой оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария
также сообщил об отказе работать в новом парламенте.
Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили
назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Политик поддерживает проевропейскую оппозицию и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий, хотя по конституции президент должен быть беспартийным.
При этом спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии.
В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.