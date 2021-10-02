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Выборы в Грузии станут тестом на демократию, заявил посол ЕС
Выборы в Грузии станут тестом на демократию, заявил посол ЕС - РИА Новости, 02.10.2021
Выборы в Грузии станут тестом на демократию, заявил посол ЕС
Проходящие в Грузии выборы в органы местного самоуправления являются тестом на демократию, заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель журналистам. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:01
2021-10-02T11:01
в мире
грузия
тбилиси
евросоюз
георгий гахария
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Проходящие в Грузии выборы в органы местного самоуправления являются тестом на демократию, заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель журналистам."Сегодня - день выборов. Это особенный день для любой демократической страны. Это день, когда все политики, комментаторы должны молчать, а избиратели должны выйти и выразить свое мнение... Все политические партии согласны с тем, что сегодня важно прийти на избирательные участки и сделать выбор. Я надеюсь и верю, что сегодня избиратели смогут принять участие в выборах в спокойной мирной обстановке. Это важный день для будущего Грузии и тест на демократию", - отметил посол.Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу. Общее количество избирателей составляет 3 497 345. За должность мэра Тбилиси поборются 16 кандидатов - это рекордное число за всю историю местных выборов. Среди них - три политика с самым высоким рейтингом: действующий мэр Каха Каладзе, председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и бывший премьер Георгий Гахария, сформировавший новую политическую силу. Победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе будет назначен второй тур. Он состоится через две недели после первого.
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в мире, грузия, тбилиси, евросоюз, георгий гахария, ника мелия
11:01 02.10.2021
 
Выборы в Грузии станут тестом на демократию, заявил посол ЕС

Выборы в Грузии станут тестом на демократию, заявил посол ЕС Карл Харцель

© Sputnik / Перейти в фотобанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Проходящие в Грузии выборы в органы местного самоуправления являются тестом на демократию, заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель журналистам.
"Сегодня - день выборов. Это особенный день для любой демократической страны. Это день, когда все политики, комментаторы должны молчать, а избиратели должны выйти и выразить свое мнение... Все политические партии согласны с тем, что сегодня важно прийти на избирательные участки и сделать выбор. Я надеюсь и верю, что сегодня избиратели смогут принять участие в выборах в спокойной мирной обстановке. Это важный день для будущего Грузии и тест на демократию", - отметил посол.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу. Общее количество избирателей составляет 3 497 345. За должность мэра Тбилиси поборются 16 кандидатов - это рекордное число за всю историю местных выборов. Среди них - три политика с самым высоким рейтингом: действующий мэр Каха Каладзе, председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и бывший премьер Георгий Гахария, сформировавший новую политическую силу. Победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе будет назначен второй тур. Он состоится через две недели после первого.
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