В Грузии закрылись избирательные участки
В Грузии закрылись избирательные участки на местных выборах в органы самоуправления
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДезинфекция рук на одном из избирательных участков в Тбилиси, где проходит голосование на парламентских выборах в Грузии
© Sputnik / Стрингер
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. В Грузии завершилось голосование на местных выборах в органы самоуправления, начался подсчет голосов.
Голосование началось в 08.00 (07.00 мск) и завершилось в 20.00 (19.00 мск). Жители 64 городов и районов в течение всего дня выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Избирательным правом на выборах 2 октября обладали 3 497 345 человек.
За должность мэра Тбилиси боролись 16 кандидатов - это рекордное число за всю историю местных выборов. Среди них - три политика с самым высоким рейтингом: действующий мэр Кахи Каладзе, председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и бывший премьер Георгий Гахария, сформировавший новую политическую силу. Победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе будет назначен второй тур. Он состоится через две недели после первого.
ЦИК Грузии приступил к подсчету голосов, за этим процессом можно наблюдать онлайн на сайте комиссии.
Провластные партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия Единое нацдвижение утверждают, что они одерживают победу на выборах.