https://ria.ru/20211002/vybory-1752817696.html

В Грузии закрылись избирательные участки

В Грузии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 02.10.2021

В Грузии закрылись избирательные участки

В Грузии завершилось голосование на местных выборах в органы самоуправления, начался подсчет голосов. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:09

2021-10-02T19:09

2021-10-02T19:09

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георгий гахария

ника мелия

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. В Грузии завершилось голосование на местных выборах в органы самоуправления, начался подсчет голосов.Голосование началось в 08.00 (07.00 мск) и завершилось в 20.00 (19.00 мск). Жители 64 городов и районов в течение всего дня выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Избирательным правом на выборах 2 октября обладали 3 497 345 человек.За должность мэра Тбилиси боролись 16 кандидатов - это рекордное число за всю историю местных выборов. Среди них - три политика с самым высоким рейтингом: действующий мэр Кахи Каладзе, председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и бывший премьер Георгий Гахария, сформировавший новую политическую силу. Победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе будет назначен второй тур. Он состоится через две недели после первого.ЦИК Грузии приступил к подсчету голосов, за этим процессом можно наблюдать онлайн на сайте комиссии.Провластные партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия Единое нацдвижение утверждают, что они одерживают победу на выборах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, тбилиси, цик грузии, единое национальное движение, георгий гахария, ника мелия