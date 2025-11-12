https://ria.ru/20251112/gruziya-2054476754.html
В Грузии возбудили уголовное дело против экс-премьера Гахарии
В Грузии возбудили уголовное дело против экс-премьера Гахарии - РИА Новости, 12.11.2025
В Грузии возбудили уголовное дело против экс-премьера Гахарии
Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против бывшего премьер-министра Георгия Гахарии, заявил журналистам генпрокурор страны Георгий... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:22:00+03:00
2025-11-12T14:22:00+03:00
2025-11-12T14:54:00+03:00
в мире
грузия
георгий гахария
южная осетия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597962135_1:0:2093:1177_1920x0_80_0_0_c13664b85dc7c0635fe1f1592cb4d0eb.jpg
https://ria.ru/20251111/ek-2054208763.html
грузия
южная осетия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597962135_460:0:2029:1177_1920x0_80_0_0_5264eae41224db9977febca18f3b6a6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, георгий гахария, южная осетия, германия
В мире, Грузия, Георгий Гахария, Южная Осетия, Германия
В Грузии возбудили уголовное дело против экс-премьера Гахарии
Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против экс-премьера Гахария
ТБИЛИСИ, 12 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против бывшего премьер-министра Георгия Гахарии, заявил журналистам генпрокурор страны Георгий Гваракидзе.
"Прокуратура Грузии
начала уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Георгия Гахария
. Дело касается хорошо всем известным эпизодам Чорчана и 20-21 июня 2019 года", - сказал Гваракидзе.
По его словам, первый эпизод касается разгона митинга 20 июня 2019 года. Гваракидзе сказал, что тогда участники антиправительственной демонстрации пытались ворваться в парламент, но Гахария, занимавший пост главы МВД Грузии, поручил спецназу применить спецтехнику и не дал демонстрантам покинуть территорию. По словам генпрокурора, тогда от резиновых пуль пострадали десятки участников акции. По словам генпрокурора, второй эпизод касается создания 25 августа 2019 года полицейского пункта у села Чорчана на границе с Южной Осетией
. Гваракидзе отметил, что это создало реальную угрозу вооруженного конфликта.
"Георгию Гахарии будут предъявлены обвинения по статье 25, статье 117, части 3, подпункту "м" Уголовного кодекса Грузии и статье 333, части 2 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение служебных полномочий - ред.), которые предусматривают до 13 лет тюремного заключения", - заявил Гваракидзе.
Гахария является лидером оппозиционной партии "За Грузию". Он покинул Грузию на фоне ареста оппозиционных политиков и находится в Германии
с июня 2025 года. Ранее партия Гахарии объявила о своем решении закончить бойкот и занять места в парламенте.