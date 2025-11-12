В Грузии возбудили уголовное дело против экс-премьера Гахарии

"Георгию Гахарии будут предъявлены обвинения по статье 25, статье 117, части 3, подпункту "м" Уголовного кодекса Грузии и статье 333, части 2 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение служебных полномочий - ред.), которые предусматривают до 13 лет тюремного заключения", - заявил Гваракидзе.