https://ria.ru/20241026/gruziya-1980194783.html

Граждане Грузии в субботу проголосуют на парламентских выборах

Граждане Грузии в субботу проголосуют на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024

Граждане Грузии в субботу проголосуют на парламентских выборах

Граждане Грузии в субботу проголосуют на парламентских выборах, которые станут решающими для будущего внешнеполитического курса страны. Основными конкурентами... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T00:27

2024-10-26T00:27

2024-10-26T00:28

в мире

грузия

россия

украина

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

саломе зурабишвили

единое национальное движение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752951666_0:0:2236:1259_1920x0_80_0_0_abd5be5d2037d40d3ccee5fb2e02e8ac.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Граждане Грузии в субботу проголосуют на парламентских выборах, которые станут решающими для будущего внешнеполитического курса страны. Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения антироссийских санкций, и весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов и, соответственно, выступающей за сближение с Западом. Новый виток противостояния "Грузинской мечты", которая имеет большинство мест в парламенте, и грузинской оппозиции начался после принятия закона об иноагентах, согласно которому все неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Принятие закона об иноагентах вызвало крайнее недовольство Запада, процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, а против грузинских политиков Запад ввел санкции. По стране прокатилась волна протестов. Оппозиция называет закон пророссийским, хотя подобные законы об иноагентах введены в различных странах, в том числе западных. Выборы как референдум Предстоящие выборы в Грузии принято называть "референдумом" из-за их решающего значения для будущего политического курса страны. Это сравнение связано с тем, что голосование воспринимается как возможность выбрать не только очередной состав парламента, но и дальнейший путь развития Грузии: евроинтеграция или более умеренный курс, сохраняющий баланс между отношениями с Западом и Россией. В Евросоюзе четко заявили, что процесс евроинтеграции Грузии приостановлен из-за "антидемократических действий нынешнего правительства", которые противоречат европейским ценностям. Недовольство Запада, в том числе США, в основном вызвало принятие "Грузинской мечтой" закона об иноагентах и запрет ЛГБТ*-пропаганды, а также отказ вводить санкции против России из-за конфликта на Украине. Финансовые гранты заморожены, западные партнеры находятся в ожидании итогов выборов, надеясь, что избиратели проголосуют за оппозицию. "Грузинская мечта" позиционирует себя как гарант стабильности и мира, обещая предотвратить военный конфликт, сохранить экономическое развитие страны и продолжить мирное взаимодействие с Россией, отказываясь вводить экономические санкции против нее и опасаясь конфронтации и эскалации отношений с РФ. Резонанс вызвали также предвыборные ролики и баннеры "Грузинской мечты", на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет - войне, выбирай мир". Что касается евроинтеграции, то правящая партия обещает продолжать курс на сближение с Евросоюзом, но при этом придерживается более умеренного подхода по сравнению с оппозиционными партиями. "Грузинская мечта" акцентирует внимание на сохранении традиционных ценностей, принципов и независимости Грузии на ее пути к евроинтеграции. В "Грузинской мечте" сообщают, что одной из ключевых причин разногласий с Западом стало их решение отказываться открывать "второй фронт" против РФ, что стало бы губительным для Грузии. "Грузинская мечта" нацелена на получение конституционного большинства, то есть занять 113 мандатов из 150 депутатских мест. Нужно ей это для того, чтобы в первую очередь объявить неконституционной партию бывшего президента Михаила Саакашвили и членов его команды, которые, по утверждению властей, пытаются втянуть страну в конфронтацию с Россией и открыть "второй фронт", а также являются виновными в развязывании войны в Южной Осетии в 2008 году по указаниям внешних сил. Одним из важнейших предвыборных обещаний "Грузинской мечты" является восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем и усиление роли православной церкви на уровне конституции. Планы оппозиции Парламентские выборы пройдут в условиях глубокой поляризации общества и сильного противостояния между правящей партией "Грузинская мечта" и другими оппозиционными партиями. Впервые главным конкурентом "Мечты" является не только партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", но и еще три оппозиционные политсилы, которыми движет одна цель – лишить власти "Грузинскую мечту" и ее основателя Бидзину Иванишвили. Если четыре основные оппозиционные силы суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они готовы объединиться. Для оппозиции эти выборы являются шансом начать новый политический этап, который подразумевает возобновление переговоров с ЕС и НАТО, а также отмену ряда "антидемократических" законов и введения санкций против России. Лидером оппозиции принято считать президента Саломе Зурабишвили, которая лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. Она инициировала "Грузинскую хартию" как план действий после парламентских выборов. Цель документа - объединить проевропейскую оппозицию, которая создаст коалицию в парламенте и в случае суммарного получения более 50% голосов избирателей сформирует коалиционное временное правительство. Кабмин должен действовать несколько месяцев и за это время отменить все законы, которые, по мнению оппозиции, "вредят европейскому будущему", а также провести судебную реформу и реформу МВД, после чего в 2025 году они обязаны провести досрочные парламентские выборы. Участниками хартии являются партия "Единое национальное движение", которая расширилась к выборам, включив в свои ряды известных политиков и такие партии, как "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". На нынешних выборах политсила зарегистрировалась под названием "Единство - Национальное движение". Документ президента также подписал бывший соратник Иванишвили, экс-премьер Георгий Гахария и его партия "За Грузию". Кроме того, в хартии участвует "Сильная Грузия" - это объединение партии "Лело" банкира Мамуки Хазарадзе и других политиков. Четвертая политсила - это партия "Коалиция за перемены", которая является объединением партии "Ахали" основателя оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии и бывшего председателя "Нацдвижения" Ники Мелия. Оппозиционные партии выступают за усиление интеграции с Западом. Ожидаемые протесты "Грузинская мечта" уверена в своей победе и утверждает, что у нее есть 60% поддержки населения, в то время как социальные опросы показывают рейтинг лишь в 30-40%. На фоне этого премьер Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что президент и оппозиция гарантированно объявят итоги выборов нелегитимными, уверяя, что они были сфальсифицированы, а оппозиция готовится к дестабилизации и переворотам. Между тем, грузинское МВД в преддверии парламентских выборов докупило спецтехнику и новые водометы, а также открыло базу спецназа в окрестностях Тбилиси. МВД уже издало приказ об обеспечении проведения парламентских выборов в свободной, безопасной и мирной среде. Также согласно приказу, на территории действия департаментов полиции создадут территориальные группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение. Ход выборов Парламентские выборы впервые пройдут исключительно по пропорциональной системе голосования. Это означает, что все 150 депутатов будут избраны по партийным спискам. Для прохождения в парламент партии необходимо пройти 5% барьер. Партия, набравшая больше всего голосов по итогам выборов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Впервые выборы в Грузии пройдут с использованием электронных технологий. Электронные урны будут установлены на 74% участков. Новые технологии дают возможность опубликовать данные голосования в кратчайшее время после закрытия участков. Число избирателей составляет 3 508 294, из них электронные технологии используют 3 113 747 избирателей. Число избирателей в специальных списках избирательных участков, созданных в других государствах, составляет 95 910 человек. В этом году впервые возможность принять участие в выборах имеют 135 922 молодых человека. В Грузии будет открыто 3044 участка, в том числе 13 участков, созданных в исключительных случаях, из них 12 - при пенитенциарных учреждениях и один - при психиатрическом центре. За рубежом Грузия откроет 67 избирательных участков в 42 странах. За избирательным процессом будут следить более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций, а освещать процесс будут более 2800 представителей 199 организаций СМИ.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240508/gruziya-1944590568.html

https://ria.ru/20241025/gruziya-1980020193.html

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

https://ria.ru/20241023/gruziya-1979553593.html

https://ria.ru/20241023/gruzija-1979522772.html

грузия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, украина, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили, единое национальное движение, евросоюз, нато