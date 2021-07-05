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Революция и гомосексуализм. Кто ведет ЛГБТ к победе в бывшем СССР
Революция и гомосексуализм. Кто ведет ЛГБТ к победе в бывшем СССР - РИА Новости, 05.07.2021
Революция и гомосексуализм. Кто ведет ЛГБТ к победе в бывшем СССР
В Тбилиси противники ЛГБТ-ценностей атаковали мероприятие "Недели гордости", которое предшествовало "Маршу гордости". Недовольство высказали и в правящей... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:00
2021-07-05T10:52
ираклий кобахидзе
россия
георгий гахария
вахтанг гомелаури
евросоюз
кишинев
тбилиси
грузия
киев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. В Тбилиси противники ЛГБТ-ценностей атаковали мероприятие "Недели гордости", которое предшествовало "Маршу гордости". Недовольство высказали и в правящей партии. Все "прайды" в грузинской столице сопровождались скандалами и насилием. Но власти упорно насаждали толерантность. По такому же сценарию радужные праздники отмечали и в других постсоветских республиках. Что стоит за желанием политиков во что бы то ни стало устроить шествие в поддержку секс-меньшинств, разбиралось РИА Новости. Адский клипНеправительственная организация "Тбилиси прайд" планировала целую "Неделю гордости". Но первое же мероприятие — показ британского фильма "Марш достоинства" — началось с проблем. Противники акции собрались у кинозала и попытались прорвать заслоны полиции, чтобы пообщаться с ЛГБТ-активистами. Когда это не удалось, принялись забрасывать присутствующих тем, что подвернулось под руку. Два десятка особо активных задержали. Министерство внутренних дел поспешило заверить, что находится в постоянном контакте с организаторами. Как подчеркнули в ведомстве, безопасностью "прайда" озабочены на самом верху. На рабочую встречу по этому вопросу пришли замминистра Александр Дарахвелидзе и глава патрульной полиции Ваша Сирадзе. Но лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, "учитывая весь контекст, этим людям следует отказать в проведении подобного мероприятия". "Ответственные люди не должны были это планировать", — настаивал Кобахидзе.Руководитель партии "Эри" Левон Васадзе согласился с коллегой. "Мы видели адский клип, снятый для рекламы так называемого прайда. Он категорически противоречит нормам морали нашего общества", — отметил политик.На слова Кобахидзе отреагировали в Европарламенте. Депутаты отправили письмо главе грузинского МВД Вахтангу Гомелаури об Ассоциации с ЕС, свободе выражения мнений и мирных собраний. "Недавние комментарии председателя правящей партии противоречат этим универсальным правам", — негодовали в Страсбурге.Далее следовали инструкции: "В предыдущие годы группы ЛГБТ-фобов использовали эти празднества, чтобы &lt;…&gt; нападать на мирных ЛГБТ-протестующих. Поэтому крайне важно, чтобы в соответствии с обязательствами Грузии в рамках Европейской конвенции о правах человека и Соглашения об ассоциации между ЕС власти обеспечивали достаточную и эффективную защиту". Традиции гордостиУ подобных акций в грузинской столице есть своеобразные традиции. В 2020-м "прайда" не было из-за эпидемии, но в 2019-м также объявили ЛГБТ-неделю, которая должна была окончиться гей-парадом. В финале обещали вечеринку "для своих". Фестиваль "гордости" выглядел все же как политическая акция, а не карнавал, поскольку сами организаторы признавались, что "сейчас нам не до праздника". В Тбилиси вспыхнули антиправительственные беспорядки из-за приезда депутата российской Госдумы. Митингующие пытались ворваться в здание парламента, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. В "Тбилиси прайде" решили, что напряженности в обществе и без того достаточно, поэтому отложили главное — гей-парад. Но полностью дистанцироваться от бушевавших в городе событий не удалось. Участники "Марша гордости" решили присоединиться к демонстрантам, требовавшим отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Геи и лесбиянки, собравшись у здания МВД, заявили, что министр — насильник. Их противники, сторонники традиционных ценностей, оккупировали улицу у парламента. "Гомофобы" явились и к министерству, но ЛГБТ-активистам ничем не угрожали. Первый гей-парад в Тбилиси состоялся в 2013-м. Тогда наперерез "прайду" двинулись православные активисты во главе с лишенным сана священником, лидером одной из сект Василием Мкалавишвили. Они несли в руках сорняки. "Мы устроим "революцию крапивы" против гомосексуалистов", — обещал Мкалавишвили, приобретший скандальную известность за преследования иеговистов. Геев и лесбиянок к тому же встретили песнопениями церковного хора. ЛГБТ-активистам пришлось покинуть место митинга у здания парламента и переместиться к площади Свободы. Есть время отказатьсяБолее-менее схожую реакцию гей-парады вызывали и в других столицах бывшего СССР. Сразу после "революции достоинства" — государственного переворота в 2014-м — попытка провести "прайд" в Киеве натолкнулась на сопротивление тех, кто поддерживал Евромайдан, — украинских националистов. Милиция тоже предупреждала, что акция "не ко времени", учитывая обстановку в стране. В 2015-м мэр украинской столицы Виталий Кличко предлагал активистам воздержаться от демонстрации и оказался прав. Гей-парад продлился всего полчаса — участников атаковали бойцы "Правого сектора"*. В 2016-м представитель этой организации Артем Скоропадский пообещал "прайду" в Киеве "кровавую кашу". "У организаторов шествия еще есть время отказаться", — пригрозил он. Но Кличко к тому времени поменял взгляды. "Толерантность должна быть ко всем людям, несмотря на национальность, вероисповедание или склонность к разным направлениям", — указал мэр. И выразил уверенность в том, что "парад сможет пройти нормально". И действительно, "прайды" прижились в столице Украины, хотя полицейских и бойцов Нацгвардии, охраняющих шествие, не меньше, чем демонстрантов. В 2018-м к "Маршу гордости" присоединились делегации иностранных посольств и неправительственных организаций. Три года назад "Марш гордости" провели в Кишиневе. СМИ сообщали, что организаторами выступили американские, британские и голландские дипломаты. Около двух сотен активистов двинулись по улицам с плюшевыми сердечками в руках. На это ответили шествием сторонники Партии социалистов и прихожане местной епархии Русской православной церкви.Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин видит в продвижении ЛГБТ-ценностей инструмент разрушения национальных государств и традиционных обществ, который нужен даже не бюрократическим структурам, а транснациональным корпорациям. "Это сформировалось в леволиберальной университетской среде и затем вышло в виде гей-парадов на улицу. Борьба за ЛГБТ-ценности — ширма, прикрывающая реальные проблемы, реальную дискриминацию, реальное социальное неравенство, отсутствие прав на базовые потребности", — отмечает он.Кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев объясняет в комментарии РИА Новости, что для нового поколения грузинских политиков "ЛГБТ-повестка — не на втором или третьем, а на первом месте". Эти ценности продвигаются "интеллектуалами", которые уже входят в среднее руководящее звено политических организаций страны. "Я был свидетелем полемики между пожилыми преподавателями Тбилисского университета и молодыми магистрами одного из ведущих западных вузов. В ответ на довольно нейтральные слова профессора они жестко заявили: "Мы будем спать с кем хотим и когда хотим", — рассказывает собеседник. По его словам, такой лозунг считается в определенной среде маркером морального превосходства. "Самый популярный общественный деятель республики, действительно духовный наставник страны патриарх Илия II — жесткий и последовательный противник внедрения в общество таких ценностей. И за ним пойдет часть молодежи. Так что до какого-то момента все гей-парады будут выглядеть одинаково — полиция защищает активистов от традиционалистов. Но это только в краткосрочной перспективе", — предупреждает Атаев. В долгосрочной же перспективе у Грузии нет альтернативы, полагает он. Следующее поколение грузин станет "терпимее". Это политический вопрос для ЕС, куда Тбилиси так стремится. В Европе к формированию нового типа личности, разделяющего ценности ЛГБТ, относятся серьезно. Верность этой идеологии в глазах европейских политиков даже важнее антироссийского курса. *организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России.
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ираклий кобахидзе, россия, георгий гахария, вахтанг гомелаури, евросоюз, кишинев, тбилиси, грузия, киев, украина

Революция и гомосексуализм. Кто ведет ЛГБТ к победе в бывшем СССР

08:00 05.07.2021 (обновлено: 10:52 05.07.2021)
 
© AP Photo / Shakh AivazovУчастники акции в поддержку ЛГБТ сообщества в Тбилиси
Участники акции в поддержку ЛГБТ сообщества в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AP Photo / Shakh Aivazov
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. В Тбилиси противники ЛГБТ-ценностей атаковали мероприятие "Недели гордости", которое предшествовало "Маршу гордости". Недовольство высказали и в правящей партии. Все "прайды" в грузинской столице сопровождались скандалами и насилием. Но власти упорно насаждали толерантность. По такому же сценарию радужные праздники отмечали и в других постсоветских республиках. Что стоит за желанием политиков во что бы то ни стало устроить шествие в поддержку секс-меньшинств, разбиралось РИА Новости.

Адский клип

Неправительственная организация "Тбилиси прайд" планировала целую "Неделю гордости". Но первое же мероприятие — показ британского фильма "Марш достоинства" — началось с проблем. Противники акции собрались у кинозала и попытались прорвать заслоны полиции, чтобы пообщаться с ЛГБТ-активистами. Когда это не удалось, принялись забрасывать присутствующих тем, что подвернулось под руку. Два десятка особо активных задержали.
Министерство внутренних дел поспешило заверить, что находится в постоянном контакте с организаторами. Как подчеркнули в ведомстве, безопасностью "прайда" озабочены на самом верху. На рабочую встречу по этому вопросу пришли замминистра Александр Дарахвелидзе и глава патрульной полиции Ваша Сирадзе.
Но лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, "учитывая весь контекст, этим людям следует отказать в проведении подобного мероприятия". "Ответственные люди не должны были это планировать", — настаивал Кобахидзе.
Руководитель партии "Эри" Левон Васадзе согласился с коллегой. "Мы видели адский клип, снятый для рекламы так называемого прайда. Он категорически противоречит нормам морали нашего общества", — отметил политик.
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На слова Кобахидзе отреагировали в Европарламенте. Депутаты отправили письмо главе грузинского МВД Вахтангу Гомелаури об Ассоциации с ЕС, свободе выражения мнений и мирных собраний. "Недавние комментарии председателя правящей партии противоречат этим универсальным правам", — негодовали в Страсбурге.
Далее следовали инструкции: "В предыдущие годы группы ЛГБТ-фобов использовали эти празднества, чтобы <…> нападать на мирных ЛГБТ-протестующих. Поэтому крайне важно, чтобы в соответствии с обязательствами Грузии в рамках Европейской конвенции о правах человека и Соглашения об ассоциации между ЕС власти обеспечивали достаточную и эффективную защиту".

Традиции гордости

У подобных акций в грузинской столице есть своеобразные традиции. В 2020-м "прайда" не было из-за эпидемии, но в 2019-м также объявили ЛГБТ-неделю, которая должна была окончиться гей-парадом. В финале обещали вечеринку "для своих".
Фестиваль "гордости" выглядел все же как политическая акция, а не карнавал, поскольку сами организаторы признавались, что "сейчас нам не до праздника". В Тбилиси вспыхнули антиправительственные беспорядки из-за приезда депутата российской Госдумы. Митингующие пытались ворваться в здание парламента, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.
В "Тбилиси прайде" решили, что напряженности в обществе и без того достаточно, поэтому отложили главное — гей-парад. Но полностью дистанцироваться от бушевавших в городе событий не удалось. Участники "Марша гордости" решили присоединиться к демонстрантам, требовавшим отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Геи и лесбиянки, собравшись у здания МВД, заявили, что министр — насильник. Их противники, сторонники традиционных ценностей, оккупировали улицу у парламента. "Гомофобы" явились и к министерству, но ЛГБТ-активистам ничем не угрожали.
© Sputnik / СтрингерАкция протеста противников ЛГБТ в Тбилиси. 1 июля 2021
Акция протеста противников ЛГБТ в Тбилиси. 1 июля 2021
© Sputnik / Стрингер
Акция протеста противников ЛГБТ в Тбилиси. 1 июля 2021
Первый гей-парад в Тбилиси состоялся в 2013-м. Тогда наперерез "прайду" двинулись православные активисты во главе с лишенным сана священником, лидером одной из сект Василием Мкалавишвили. Они несли в руках сорняки. "Мы устроим "революцию крапивы" против гомосексуалистов", — обещал Мкалавишвили, приобретший скандальную известность за преследования иеговистов. Геев и лесбиянок к тому же встретили песнопениями церковного хора. ЛГБТ-активистам пришлось покинуть место митинга у здания парламента и переместиться к площади Свободы.

Есть время отказаться

Более-менее схожую реакцию гей-парады вызывали и в других столицах бывшего СССР. Сразу после "революции достоинства" — государственного переворота в 2014-м — попытка провести "прайд" в Киеве натолкнулась на сопротивление тех, кто поддерживал Евромайдан, — украинских националистов. Милиция тоже предупреждала, что акция "не ко времени", учитывая обстановку в стране.
В 2015-м мэр украинской столицы Виталий Кличко предлагал активистам воздержаться от демонстрации и оказался прав. Гей-парад продлился всего полчаса — участников атаковали бойцы "Правого сектора"*. В 2016-м представитель этой организации Артем Скоропадский пообещал "прайду" в Киеве "кровавую кашу". "У организаторов шествия еще есть время отказаться", — пригрозил он.
Но Кличко к тому времени поменял взгляды. "Толерантность должна быть ко всем людям, несмотря на национальность, вероисповедание или склонность к разным направлениям", — указал мэр. И выразил уверенность в том, что "парад сможет пройти нормально".
И действительно, "прайды" прижились в столице Украины, хотя полицейских и бойцов Нацгвардии, охраняющих шествие, не меньше, чем демонстрантов. В 2018-м к "Маршу гордости" присоединились делегации иностранных посольств и неправительственных организаций.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
Участники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Участники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
Три года назад "Марш гордости" провели в Кишиневе. СМИ сообщали, что организаторами выступили американские, британские и голландские дипломаты. Около двух сотен активистов двинулись по улицам с плюшевыми сердечками в руках. На это ответили шествием сторонники Партии социалистов и прихожане местной епархии Русской православной церкви.
Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин видит в продвижении ЛГБТ-ценностей инструмент разрушения национальных государств и традиционных обществ, который нужен даже не бюрократическим структурам, а транснациональным корпорациям. "Это сформировалось в леволиберальной университетской среде и затем вышло в виде гей-парадов на улицу. Борьба за ЛГБТ-ценности — ширма, прикрывающая реальные проблемы, реальную дискриминацию, реальное социальное неравенство, отсутствие прав на базовые потребности", — отмечает он.
Кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев объясняет в комментарии РИА Новости, что для нового поколения грузинских политиков "ЛГБТ-повестка — не на втором или третьем, а на первом месте". Эти ценности продвигаются "интеллектуалами", которые уже входят в среднее руководящее звено политических организаций страны.
"Я был свидетелем полемики между пожилыми преподавателями Тбилисского университета и молодыми магистрами одного из ведущих западных вузов. В ответ на довольно нейтральные слова профессора они жестко заявили: "Мы будем спать с кем хотим и когда хотим", — рассказывает собеседник. По его словам, такой лозунг считается в определенной среде маркером морального превосходства.
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"Самый популярный общественный деятель республики, действительно духовный наставник страны патриарх Илия II — жесткий и последовательный противник внедрения в общество таких ценностей. И за ним пойдет часть молодежи. Так что до какого-то момента все гей-парады будут выглядеть одинаково — полиция защищает активистов от традиционалистов. Но это только в краткосрочной перспективе", — предупреждает Атаев.
В долгосрочной же перспективе у Грузии нет альтернативы, полагает он. Следующее поколение грузин станет "терпимее". Это политический вопрос для ЕС, куда Тбилиси так стремится. В Европе к формированию нового типа личности, разделяющего ценности ЛГБТ, относятся серьезно. Верность этой идеологии в глазах европейских политиков даже важнее антироссийского курса.
*организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России.
 
Ираклий КобахидзеРоссияГеоргий ГахарияВахтанг ГомелауриЕвросоюзКишиневТбилисиГрузияКиевУкраина
 
 
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