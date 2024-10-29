https://ria.ru/20241029/gruziya-1980749354.html

Оппозиция Грузии обсудила с президентом план действий после выборов

Оппозиция Грузии обсудила с президентом план действий после выборов - РИА Новости, 29.10.2024

Оппозиция Грузии обсудила с президентом план действий после выборов

Лидеры грузинских оппозиционных партий провели встречу с президентом страны Саломе Зурабишвили, в ходе которой они продолжили обсуждать план действий после... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:00

2024-10-29T17:00

2024-10-29T17:00

в мире

грузия

россия

саломе зурабишвили

георгий вашадзе

георгий гахария

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Лидеры грузинских оппозиционных партий провели встречу с президентом страны Саломе Зурабишвили, в ходе которой они продолжили обсуждать план действий после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", об этом они сообщили журналистам во вторник. "У нас состоялись консультации… На данном этапе ведется активная коммуникация с международным сообществом с целью проведения расследования всех нарушений и фактов тотальной фальсификации выборов", - заявил представитель партии "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе. В свою очередь лидер политсилы "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил журналистам, что, по данным партии, "Грузинская мечта" отказывается допускать подключение международных организаций в этом процессе, что указывает на то, что "итоги выборов далеки от реальности". "Требование у нас единственное, чтобы состоялись новые парламентские выборы, но уже не под контролем ЦИК Грузии и "Грузинской мечты", а под управлением международного администрирования", - заявила председатель той же политсилы Тина Бокучава. Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария не присутствовал на встрече с президентом, но на брифинге сообщил, что его партия требует от ЦИК дать доступ к базе данных, по которой каждый избиратель может проверить, где и когда он проголосовал. Ранее Центральная избирательная комиссия Грузии с целью перепроверки итогов парламентских выборов решила повторно пересчитать бюллетени из пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.

https://ria.ru/20241027/gruziya-1980311602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, георгий вашадзе, георгий гахария, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024