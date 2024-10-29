Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Грузии обсудила с президентом план действий после выборов - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/gruziya-1980749354.html
Оппозиция Грузии обсудила с президентом план действий после выборов
Оппозиция Грузии обсудила с президентом план действий после выборов - РИА Новости, 29.10.2024
Оппозиция Грузии обсудила с президентом план действий после выборов
Лидеры грузинских оппозиционных партий провели встречу с президентом страны Саломе Зурабишвили, в ходе которой они продолжили обсуждать план действий после... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:00
2024-10-29T17:00
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
георгий вашадзе
георгий гахария
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_5bea6d24614e714efef3e31ee7dfb5e7.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Лидеры грузинских оппозиционных партий провели встречу с президентом страны Саломе Зурабишвили, в ходе которой они продолжили обсуждать план действий после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", об этом они сообщили журналистам во вторник. "У нас состоялись консультации… На данном этапе ведется активная коммуникация с международным сообществом с целью проведения расследования всех нарушений и фактов тотальной фальсификации выборов", - заявил представитель партии "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе. В свою очередь лидер политсилы "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил журналистам, что, по данным партии, "Грузинская мечта" отказывается допускать подключение международных организаций в этом процессе, что указывает на то, что "итоги выборов далеки от реальности". "Требование у нас единственное, чтобы состоялись новые парламентские выборы, но уже не под контролем ЦИК Грузии и "Грузинской мечты", а под управлением международного администрирования", - заявила председатель той же политсилы Тина Бокучава. Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария не присутствовал на встрече с президентом, но на брифинге сообщил, что его партия требует от ЦИК дать доступ к базе данных, по которой каждый избиратель может проверить, где и когда он проголосовал. Ранее Центральная избирательная комиссия Грузии с целью перепроверки итогов парламентских выборов решила повторно пересчитать бюллетени из пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980311602.html
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980397259.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_94ecb566fa2961df1f5dcfe825073e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, георгий вашадзе, георгий гахария, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Георгий Вашадзе, Георгий Гахария, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Оппозиция Грузии обсудила с президентом план действий после выборов

Грузинские оппозиционеры и Зурабишвили обсудили план действий после выборов

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Лидеры грузинских оппозиционных партий провели встречу с президентом страны Саломе Зурабишвили, в ходе которой они продолжили обсуждать план действий после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", об этом они сообщили журналистам во вторник.
"У нас состоялись консультации… На данном этапе ведется активная коммуникация с международным сообществом с целью проведения расследования всех нарушений и фактов тотальной фальсификации выборов", - заявил представитель партии "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе.
Мужчина голосует на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов
27 октября, 00:29
В свою очередь лидер политсилы "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил журналистам, что, по данным партии, "Грузинская мечта" отказывается допускать подключение международных организаций в этом процессе, что указывает на то, что "итоги выборов далеки от реальности".
«
"Требование у нас единственное, чтобы состоялись новые парламентские выборы, но уже не под контролем ЦИК Грузии и "Грузинской мечты", а под управлением международного администрирования", - заявила председатель той же политсилы Тина Бокучава.
Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария не присутствовал на встрече с президентом, но на брифинге сообщил, что его партия требует от ЦИК дать доступ к базе данных, по которой каждый избиратель может проверить, где и когда он проголосовал.
Ранее Центральная избирательная комиссия Грузии с целью перепроверки итогов парламентских выборов решила повторно пересчитать бюллетени из пяти избирательных участков в каждом избирательном округе.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными
27 октября, 20:08
 
В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиГеоргий ВашадзеГеоргий ГахарияОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала