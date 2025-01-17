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США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию - РИА Новости, 17.01.2025
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02:58 17.01.2025 (обновлено: 06:08 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/izolyatsiya-1994104967.html
США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию
США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию - РИА Новости, 17.01.2025
США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии изоляцией на фоне недавнего нападения на лидера оппозиционной партии "За Грузию",... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T02:58:00+03:00
2025-01-17T06:08:00+03:00
в мире
сша
грузия
георгий гахария
бидзина иванишвили
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии изоляцией на фоне недавнего нападения на лидера оппозиционной партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, а также обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в репрессиях. "Мы решительно осуждаем насилие против мирных грузинских граждан, протестующих, журналистов и оппозиционных лиц, включая бывшего грузинского премьер-министра Гахарию. Это очередной пример репрессивных тактик "Грузинской мечты", которая оставит страну в изоляции", — говорится в заявлении Миллера в социальной сети Х. В МВД Грузии ранее сообщили журналистам о начале расследования нападения на Гахарию. Со своей стороны, врачи батумской клиники сообщили журналистам, что Гахарию привезли к ним с переломом носа и сотрясением мозга, однако политик покинул больницу по собственному желанию. В конце ноября в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы "антидемократических действий" правящей партии "Грузинская мечта". США ввели 27 декабря санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Ограничения подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
https://ria.ru/20250109/gruzija-1992925205.html
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в мире, сша, грузия, георгий гахария, бидзина иванишвили
В мире, США, Грузия, Георгий Гахария, Бидзина Иванишвили
США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию

Госдеп США пригрозил Грузии изоляцией на фоне нападения на экс-премьера Гахарию

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии изоляцией на фоне недавнего нападения на лидера оппозиционной партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, а также обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в репрессиях.
"Мы решительно осуждаем насилие против мирных грузинских граждан, протестующих, журналистов и оппозиционных лиц, включая бывшего грузинского премьер-министра Гахарию. Это очередной пример репрессивных тактик "Грузинской мечты", которая оставит страну в изоляции", — говорится в заявлении Миллера в социальной сети Х.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Грузии создадут комиссию для расследования режима Саакашвили
9 января, 13:25
В МВД Грузии ранее сообщили журналистам о начале расследования нападения на Гахарию. Со своей стороны, врачи батумской клиники сообщили журналистам, что Гахарию привезли к ним с переломом носа и сотрясением мозга, однако политик покинул больницу по собственному желанию.
В конце ноября в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы "антидемократических действий" правящей партии "Грузинская мечта".
США ввели 27 декабря санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Ограничения подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США
30 декабря 2024, 14:02
 
В миреСШАГрузияГеоргий ГахарияБидзина Иванишвили
 
 
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