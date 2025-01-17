США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию
Госдеп США пригрозил Грузии изоляцией на фоне нападения на экс-премьера Гахарию
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии изоляцией на фоне недавнего нападения на лидера оппозиционной партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, а также обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в репрессиях.
"Мы решительно осуждаем насилие против мирных грузинских граждан, протестующих, журналистов и оппозиционных лиц, включая бывшего грузинского премьер-министра Гахарию. Это очередной пример репрессивных тактик "Грузинской мечты", которая оставит страну в изоляции", — говорится в заявлении Миллера в социальной сети Х.
В МВД Грузии ранее сообщили журналистам о начале расследования нападения на Гахарию. Со своей стороны, врачи батумской клиники сообщили журналистам, что Гахарию привезли к ним с переломом носа и сотрясением мозга, однако политик покинул больницу по собственному желанию.
В конце ноября в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы "антидемократических действий" правящей партии "Грузинская мечта".
США ввели 27 декабря санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Ограничения подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
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