https://ria.ru/20250117/izolyatsiya-1994104967.html

США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию

США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию - РИА Новости, 17.01.2025

США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии изоляцией на фоне недавнего нападения на лидера оппозиционной партии "За Грузию",... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T02:58:00+03:00

2025-01-17T02:58:00+03:00

2025-01-17T06:08:00+03:00

в мире

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георгий гахария

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии изоляцией на фоне недавнего нападения на лидера оппозиционной партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, а также обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в репрессиях. "Мы решительно осуждаем насилие против мирных грузинских граждан, протестующих, журналистов и оппозиционных лиц, включая бывшего грузинского премьер-министра Гахарию. Это очередной пример репрессивных тактик "Грузинской мечты", которая оставит страну в изоляции", — говорится в заявлении Миллера в социальной сети Х. В МВД Грузии ранее сообщили журналистам о начале расследования нападения на Гахарию. Со своей стороны, врачи батумской клиники сообщили журналистам, что Гахарию привезли к ним с переломом носа и сотрясением мозга, однако политик покинул больницу по собственному желанию. В конце ноября в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы "антидемократических действий" правящей партии "Грузинская мечта". США ввели 27 декабря санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Ограничения подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

https://ria.ru/20250109/gruzija-1992925205.html

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в мире, сша, грузия, георгий гахария, бидзина иванишвили