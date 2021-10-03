https://ria.ru/20211003/gruziya-1752866100.html
"Грузинская мечта" лидирует на местных выборах
"Грузинская мечта" лидирует на местных выборах - РИА Новости, 03.10.2021
"Грузинская мечта" лидирует на местных выборах
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5 процента голосов на выборах в органы местного самоуправления, сообщает Центральная избирательная комиссия по... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:03
2021-10-03T14:03
2021-10-03T15:04
в мире
михаил саакашвили
единое национальное движение
георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 3 окт — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5 процента голосов на выборах в органы местного самоуправления, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам подсчета 99,92 процента бюллетеней.У партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" — 30,7 процента, "За Грузию" набрала 7,79 процента.Представители грузинской оппозиции ранее заявили, что будут требовать внеочередных парламентских выборов, если "Грузинская мечта" наберет менее 43 процентов голосов.Как сообщили в МВД Грузии, выборы "в целом прошли мирно". Ведомство ведет расследование лишь по 16 уголовным делам, возбужденным в день голосования.
https://ria.ru/20211003/mer-1752842570.html
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в мире, михаил саакашвили, единое национальное движение, георгий гахария
14:03 03.10.2021 (обновлено: 15:04 03.10.2021)
"Грузинская мечта" лидирует на местных выборах
"Грузинская мечта" побеждает с 46,5% на местных выборах после подсчета 99,92% голосов