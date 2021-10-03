https://ria.ru/20211003/gruziya-1752866100.html

"Грузинская мечта" лидирует на местных выборах

"Грузинская мечта" лидирует на местных выборах - РИА Новости, 03.10.2021

"Грузинская мечта" лидирует на местных выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5 процента голосов на выборах в органы местного самоуправления, сообщает Центральная избирательная комиссия по... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T14:03

2021-10-03T14:03

2021-10-03T15:04

в мире

михаил саакашвили

единое национальное движение

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 3 окт — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5 процента голосов на выборах в органы местного самоуправления, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам подсчета 99,92 процента бюллетеней.У партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" — 30,7 процента, "За Грузию" набрала 7,79 процента.Представители грузинской оппозиции ранее заявили, что будут требовать внеочередных парламентских выборов, если "Грузинская мечта" наберет менее 43 процентов голосов.Как сообщили в МВД Грузии, выборы "в целом прошли мирно". Ведомство ведет расследование лишь по 16 уголовным делам, возбужденным в день голосования.

https://ria.ru/20211003/mer-1752842570.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, михаил саакашвили, единое национальное движение, георгий гахария