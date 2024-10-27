https://ria.ru/20241027/gruziya-1980346145.html

Еще одна партия отказалась признавать данные ЦИК по выборам в Грузии

Еще одна партия отказалась признавать данные ЦИК по выборам в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024

Еще одна партия отказалась признавать данные ЦИК по выборам в Грузии

Оппозиционная партия "За Грузию" не признает результаты парламентских выборов, заявил ее лидер Георгий Гахария на брифинге. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:47

2024-10-27T12:47

2024-10-27T14:17

в мире

георгий гахария

парламентские выборы в грузии — 2024

грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Оппозиционная партия "За Грузию" не признает результаты парламентских выборов, заявил ее лидер Георгий Гахария на брифинге."Сейчас не время безнадежности, сейчас время защищать голоса", — сказал политик, заявив, что опубликованные данные "не выражают волю народа".Парламентские выборы в Грузии прошли накануне. Основная борьба развернулась между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Россией, и оппозиционными силами, которые финансируются из западных грантов.По данным ЦИК после обработки более чем 99% протоколов, "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а четыре оппозиционные партии суммарно — 37%.Накануне вечером официальные цифры отказались признавать лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Некоторые политики пообещали начать уличные акции протеста.Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отказ оппозиции признать свое поражение — это безнадежная попытка оправдаться перед избирателями за провал. Он подчеркнул, что первое заседание парламента пройдет через десять дней после оглашения окончательных результатов, даже если президент откажется его назначить.По закону победившая партия может представить кандидата в премьер-министры. Для его утверждения нужна поддержка 76 депутатов из 150. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, по прогнозам, "Грузинская мечта" получит 90 мандатов.

https://ria.ru/20241027/kobakhidze-1980332484.html

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в мире, георгий гахария, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия