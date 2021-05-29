https://ria.ru/20210529/partiya-1734744530.html

Бывший премьер Грузии представил свою партию

Бывший премьер Грузии представил свою партию - РИА Новости, 29.05.2021

Бывший премьер Грузии представил свою партию

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил в Тбилиси свою партию "За Грузию", презентацию транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T18:26

2021-05-29T18:26

2021-05-29T18:26

ника мелия

георгий гахария

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил в Тбилиси свою партию "За Грузию", презентацию транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.Гахария сформировал новый политический союз со своими соратниками. По их словам, команда будет задействована во всех политических процессах. Партия "За Грузию" также будет участвовать в местных выборах, которые состоятся осенью. В команду Гахарии вошли шесть депутатов парламента, которые в апреле вышли из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший-глава Конституционного суда Заза Тавадзе, бывший глава миссии Грузии в НАТО Леван Долидзе, экс-глава администрации президента Георгий Абашишвили, бывшие руководители администрации правительства Натия Мезвришвили и Кахабер Кемоклидзе.Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра в феврале этого года из-за разногласий с правящей командой по теме оппозиционера Ники Мелия. Спустя месяц он анонсировал свое возвращение в политику."Сегодня мы стоим за Грузию, но не против кого-либо. Сегодня наша команда начинает активно участвовать в политических процессах Грузии", - заявил Гахария.Презентация проходила на фоне акции протеста неправительственных организаций. Они обвиняют Гахарию в превышении полицией силы по время разгона митинга летом 2019 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/gruziya-1732815168.html

https://ria.ru/20210525/gruziya-1733791048.html

тбилиси

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ника мелия, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, тбилиси, грузия, в мире