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Бывший премьер Грузии представил свою партию
Бывший премьер Грузии представил свою партию - РИА Новости, 29.05.2021
Бывший премьер Грузии представил свою партию
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил в Тбилиси свою партию "За Грузию", презентацию транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T18:26
2021-05-29T18:26
ника мелия
георгий гахария
грузинская мечта - демократическая грузия
нато
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил в Тбилиси свою партию "За Грузию", презентацию транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.Гахария сформировал новый политический союз со своими соратниками. По их словам, команда будет задействована во всех политических процессах. Партия "За Грузию" также будет участвовать в местных выборах, которые состоятся осенью. В команду Гахарии вошли шесть депутатов парламента, которые в апреле вышли из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший-глава Конституционного суда Заза Тавадзе, бывший глава миссии Грузии в НАТО Леван Долидзе, экс-глава администрации президента Георгий Абашишвили, бывшие руководители администрации правительства Натия Мезвришвили и Кахабер Кемоклидзе.Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра в феврале этого года из-за разногласий с правящей командой по теме оппозиционера Ники Мелия. Спустя месяц он анонсировал свое возвращение в политику."Сегодня мы стоим за Грузию, но не против кого-либо. Сегодня наша команда начинает активно участвовать в политических процессах Грузии", - заявил Гахария.Презентация проходила на фоне акции протеста неправительственных организаций. Они обвиняют Гахарию в превышении полицией силы по время разгона митинга летом 2019 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/gruziya-1732815168.html
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ника мелия, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, тбилиси, грузия, в мире

Бывший премьер Грузии представил свою партию

18:26 29.05.2021
 
© Sputnik / Алекс ШламовПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Sputnik / Алекс Шламов
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил в Тбилиси свою партию "За Грузию", презентацию транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.
Гахария сформировал новый политический союз со своими соратниками. По их словам, команда будет задействована во всех политических процессах. Партия "За Грузию" также будет участвовать в местных выборах, которые состоятся осенью. В команду Гахарии вошли шесть депутатов парламента, которые в апреле вышли из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший-глава Конституционного суда Заза Тавадзе, бывший глава миссии Грузии в НАТО Леван Долидзе, экс-глава администрации президента Георгий Абашишвили, бывшие руководители администрации правительства Натия Мезвришвили и Кахабер Кемоклидзе.
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Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра в феврале этого года из-за разногласий с правящей командой по теме оппозиционера Ники Мелия. Спустя месяц он анонсировал свое возвращение в политику.
"Сегодня мы стоим за Грузию, но не против кого-либо. Сегодня наша команда начинает активно участвовать в политических процессах Грузии", - заявил Гахария.
Презентация проходила на фоне акции протеста неправительственных организаций. Они обвиняют Гахарию в превышении полицией силы по время разгона митинга летом 2019 года.
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Ника МелияГеоргий ГахарияГрузинская мечта - Демократическая ГрузияНАТОТбилисиГрузияВ мире
 
 
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