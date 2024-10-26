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Оппозиционные лидеры проголосовали на выборах в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024
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08:51 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/oppozitsija-1980222115.html
Оппозиционные лидеры проголосовали на выборах в Грузии
Оппозиционные лидеры проголосовали на выборах в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024
Оппозиционные лидеры проголосовали на выборах в Грузии
Лидеры оппозиционных партий Грузии проголосовали на парламентских выборах, назвав этот день решающим для будущего страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:51
2024-10-26T08:51
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий Грузии проголосовали на парламентских выборах, назвав этот день решающим для будущего страны, передает корреспондент РИА Новости. "Я принял участие в референдуме. Думаю, мы все поддерживаем европейскую интеграцию… сегодняшний день решающий, который решит то, как мы будем жить следующие десятилетия", - заявил журналистам Георгий Вашадзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели", которая входит в объединение "Единство - Национальное движение". Член партии "Коалиция за перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе после голосования выразил уверенность, что граждане сделают выбор, который в конечном итоге приведет страну в Европейский союз, в НАТО, "и через 5-6 лет эта страна станет полноправным членом ЕС". "Мы должны сделать все, чтобы вернуть страну на нормальный, демократический, свободный, справедливый, европейский путь развития, потому что это не только наш выбор, это выбор наших предков и детей", - заявил журналистам лидер партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/vybory-1980218508.html
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в мире, россия, георгий вашадзе, георгий гахария, нато, евросоюз
В мире, Россия, Георгий Вашадзе, Георгий Гахария, НАТО, Евросоюз
Оппозиционные лидеры проголосовали на выборах в Грузии

Лидеры оппозиционных партий Грузии проголосовали на парламентских выборах

© РИА НовостиЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости
Здание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий Грузии проголосовали на парламентских выборах, назвав этот день решающим для будущего страны, передает корреспондент РИА Новости.
"Я принял участие в референдуме. Думаю, мы все поддерживаем европейскую интеграцию… сегодняшний день решающий, который решит то, как мы будем жить следующие десятилетия", - заявил журналистам Георгий Вашадзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели", которая входит в объединение "Единство - Национальное движение".
Выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о штатном ходе парламентских выборов
08:15
Член партии "Коалиция за перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе после голосования выразил уверенность, что граждане сделают выбор, который в конечном итоге приведет страну в Европейский союз, в НАТО, "и через 5-6 лет эта страна станет полноправным членом ЕС".
"Мы должны сделать все, чтобы вернуть страну на нормальный, демократический, свободный, справедливый, европейский путь развития, потому что это не только наш выбор, это выбор наших предков и детей", - заявил журналистам лидер партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Призрак войны. Грузия встала перед судьбоносным выбором
08:00
 
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