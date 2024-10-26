https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980284415.html

Exit poll: оппозиция может получить большинство в парламенте в Грузии

Exit poll: оппозиция может получить большинство в парламенте в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024

Exit poll: оппозиция может получить большинство в парламенте в Грузии

Оппозиция суммарно может получить большинство в парламенте Грузии и повлиять на формирование правительства, свидетельствуют данные exit poll, опубликованный... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:20

2024-10-26T19:20

2024-10-26T19:27

в мире

грузия

россия

саломе зурабишвили

георгий гахария

ника мелия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиция суммарно может получить большинство в парламенте Грузии и повлиять на формирование правительства, свидетельствуют данные exit poll, опубликованный оппозиционной телекомпанией "Формула". Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150-ти. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства. Инициатором объединения крупных оппозиционных партий была президент Саломе Зурабишвили. Она лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. Президент инициировала "Грузинскую хартию" как план действий после парламентских выборов. Цель документа - объединить проевропейскую оппозицию, которая создаст коалицию в парламенте и в случае суммарного получения более 50% голосов избирателей сформирует коалиционное, временное правительство. Кабмин должен действовать несколько месяцев и за это время отменить все законы, которые, по мнению оппозиции, "вредят европейскому будущему", а также провести судебную реформу и реформу МВД, после чего, в 2025 году, они обязаны провести досрочные парламентские выборы. Участниками хартии являются партия "Единое национальное движение", которая расширилась к выборам, включив в свои ряды известных политиков и такие партии, как "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". На нынешних выборах политсила зарегистрировалась под названием "Единство - Национальное движение". Документ президента также подписал бывший соратник Иванишвили, экс-премьер Георгий Гахария и его партия "За Грузию". В хартии также участвует "Сильная Грузия" - это объединение партии "Лело" банкира Мамуки Хазарадзе и других политиков. Четвертая политсила - это партия "Коалиция за перемены", являющее объединением партии "Ахали" основателя оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии и бывшего председателя "Нацдвижения" Ники Мелия. Оппозиционные партии выступают за усиление интеграции с Западом.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980283088.html

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980274887.html

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, георгий гахария, ника мелия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии — 2024