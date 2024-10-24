"На все — три дня". России готовятся объявить войну
Кавказовед Крылов: Грузинской оппозиции нужны 100 тыс. радикалов, чтобы победить
© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Неформальный лидер Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что ему известно о плане войны с Россией, который разработал Евросоюз. Судя по его словам, Брюссель приготовил Тбилиси еще более страшную участь, чем Киеву. То, что происходит в закавказской республике в последнюю неделю перед выборами, это вполне подтверждает.
По долинам и по взгорьям
"Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор высокопоставленный чиновник одной из западных стран. Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся?" Ему ответили: три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?" Ему ответили: "Так вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда", — сообщил основатель "Грузинской мечты" в интервью телеканалу "Имеди".
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкОснователь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Гарибашвили отказался разжигать войну, хотя его предшественник в кресле премьера, Георгий Гахария, желал как раз этого. Поэтому и лишился поста.
"Он знал, что "Грузинская мечта" воевать не будет, знал это и как-то хотел помешать… Этот подонок и эти, что стоят с ним, конечно же, их придется судить. Конечно же, белым по черному мы докажем все, что он делал, для чего делал и как помогал привести "Единое национальное движение", и помогает до сих пор, как хорошо он осознавал, что на второй же день Грузия должна включиться в войну", — добавил Иванишвили.
У него уже все готово для судебного преследования Гахарии и его сторонников — прежде всего тех, кто стал депутатом по спискам "Грузинской мечты", а затем предал партию.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Георгий Гахария
Нынешний кризис в отношениях с ЕС вызван российско-украинским конфликтом, считает Иванишвили. По его мнению, после завершения боевых действий Брюссель сам постарается перезагрузить диалог с Тбилиси.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе это подтвердил. Запад требовал открыть второй фронт против России, уточнил он. Когда грузинские власти отказались, "партнеры" попытались организовать "революцию". "Нам пришлось пережить очень серьезное давление, чтобы спасти нашу страну в прямом смысле слова, спасти нас от войны и разрушения", — подчеркнул глава правительства.
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И вновь продолжается бой
В оппозиции все это восприняли с насмешкой. Один из лидеров предвыборной коалиции "Единство ради спасения Грузии" Георгий Вашадзе расценил выступление Иванишвили как признак его скорого поражения. И посоветовал смириться с неизбежным.
© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии
Между тем у населения другие настроения. Даже оппозиционные тбилисцы зачастую признаются, что их устроит, если "Грузинская мечта" наберет 40% и сформирует правящую коалицию с другими партиями. А в фальсификацию выборов, которой пугает Запад, вообще никто не верит.
"Мне кажется, сторонники и противники властей очень мотивированы, поэтому явка будет высокой. Так, владельцы баров предупреждают: 26 октября все закроют, потому что не время тусоваться. И красть голоса вряд ли станут. В этот раз ЦИК использует специальное оборудование, которое считает всех, кто побывал на участках", — объяснила РИА Новости студентка Нино Геловани.
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Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси
Сорокалетний Арчил Гилаури ожидает протесты после выборов, но не знает, насколько массовые.
"Из-за российского депутата Сергея Гаврилова, севшего в кресло спикера нашего парламента (летом 2019-го. — Прим. ред.), беспорядки продолжались несколько месяцев. Наверно, это был рекорд. Трудно сказать, как получится сейчас. В прошлое воскресенье в центре Тбилиси собрались больше 100 тысяч оппозиционеров, но акция была мирной. Хорошо одетые люди, явно несклонные к бесчинствам. Они скорее переживают, что их лишат безвиза с ЕС — не удастся ездить в Лувр, когда вздумается. Но вряд ли из-за этого кто-то решится на уличные столкновения. С другой стороны, радикалы тоже наверняка найдутся. У нас достаточно активистов, прошедших через водометы и перцовый газ", — рассуждает житель грузинской столицы.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Собеседники РИА Новости называют одной из главной особенностей предстоящих выборов отсутствие популярных оппозиционных лидеров и усталость от "Грузинской мечты". Но войны с Россией никто не хочет.
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Ветер перемен
Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов считает, что "Грузинская мечта" получит около 60% голосов.
© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанкПротивники закона "О прозрачности иностранного влияния" проводят акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси
© Sputnik / Sputnik
Противники закона "О прозрачности иностранного влияния" проводят акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси
"Оппозиционеры со своими западными покровителями постараются представить выборы как незаконные, чтобы прийти к власти силовым путем. Для этого им нужно не меньше 100 тысяч человек, готовых к столкновениям. До сих пор столько не было. Роль тарана могли бы сыграть те, кто сейчас воюет на стороне Киева, но этот ход спецслужбы наверняка просчитали. Также оппозиция рассчитывает на армию, которая не питает большой любви к правительству. Однако военные вряд ли в восторге от перспективы боев с Россией", — отметил он.
Коалиционное правительство маловероятно, добавляет эксперт. Правящая партия, в отличие от ее противников, достаточно популярна, чтобы не думать о вынужденных альянсах и компромиссах.