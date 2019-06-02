Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2018-2019 годах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса, грузовиков и легковой машины произошло в воскресенье в Ростовской области, по данным минздрава региона пострадали 15 человек.
Ниже приводится справочная информация о крупных ДТП с участием автобусов в России в 2018-2019 годах.
2019
28 мая в Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая. Автобус KIA Granbird совершил съезд с дороги и опрокинулся на 665-м километре трассы Хабаровск-Владивосток. Погибли два человека, пострадали 19.
30 апреля автобус вылетел в кювет после столкновения с грузовиком в Орловской области. Авария произошла на 423-м километре трассы М-2 "Крым". Автобус Youtong столкнулся с "КамАЗом", следовавшим в попутном направлении. В ДТП пострадали 20 человек, из них 15 – граждане Украины.
16 апреля в Орске на перекрестке улиц Талалихина и Деповской столкнулись легковой автомобиль "Лада Ларгус" и маршрутная "Газель". Десять человек, в том числе пять детей, пострадали в ДТП.
10 апреля произошла авария с двумя автобусами возле остановки общественного транспорта в Ростове-на-Дону из-за того, что один из водителей не успел вовремя затормозить, в больницы обратились 13 человек.
4 апреля на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали. В числе пострадавших один ребенок.
19 февраля на 1000-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "КамАЗ", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. В результате шесть человек погибли, 16 пострадали.
7 февраля в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала водитель служебного автобуса ПАЗ, в котором находилось 37 человек, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате 24 человека получили травмы, два человека были госпитализированы.
3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые направлялись из города Ярцево Смоленской области в Калугу для выступления в конкурсе. Жертвами трагедии стали семь человек, включая трех детей. Были госпитализированы 35 человек, из них 27 детей.
11 января семь автомашин, в том числе маршрутный микроавтобус, стали участниками аварии во Владивостоке. По данным краевого УМВД, в ДТП пострадали 16 человек.
10 января на 4-м километре автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск" в республике Коми произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза, в результате которого пострадали более 20 человек.
2018
29 декабря произошло ДТП на участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО. По данным окружного управления МВД, столкнулись пять транспортных средств, в том числе вахтовый автобус и два бензовоза. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 18 пострадали.
19 декабря в Барнауле пассажирский автобус, перевозящий около 100 человек, врезался в электроопору. В результате пострадали 19 человек, в том числе двое детей.
14 декабря на 41-м километре автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" в Красноярском крае рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Красноярск-Ужур", столкнулся с фурой. Погибли пассажир автобуса, водитель грузового автомобиля, основной и подменный водители автобуса. За медицинской помощью обратились 19 человек.
4 декабря в городе Вичуга Ивановской области водитель автобуса с пассажирами потерял сознание за рулем и врезался в дерево. Травмы получили 16 пассажиров, в том числе трое детей, сам водитель скончался в больнице.
27 октября на 36-м километре Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге столкнулись грузовики Iveco и Scania. В результате Iveco выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Hyundai Starex, который в результате загорелся. Жертвами ДТП стали водитель и еще семь человек, ехавших в Starex, водителя Iveco доставили в больницу с тяжелыми травмами, водитель Scania не пострадал.
22 октября на 15 километре автодороги Нижний Новгород — Касимов в Богородском районе Нижегородской области рейсовый автобус, ехавший из Богородска в Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, травмы получили 28 человек (водитель и пассажиры автобуса).
21 октября на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья столкнулись автобус и микроавтобус. Водитель автобуса "ПАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Ивеко". Погибли четыре человека и еще 10 пострадали.
11 октября произошло столкновение микроавтобуса с выехавшим на встречную полосу движения самосвалом Mercedes на трассе М-7 возле деревни Большие Карачуры в Чебоксарском районе Чувашии. В результате ДТП 12 пассажиров автобуса погибли, здоровью двух граждан был причинен тяжкий вред.
10 октября в Красногорском районе города Каменск-Уральский Свердловской области на остановке общественного транспорта "Красная звезда" произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В аварии пострадали 17 человек, из них семеро были госпитализированы, водитель легкового автомобиля скончался в больнице.
10 октября на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина" в Уфе столкнулись автобусы "ПАЗ" и "НЕФАЗ". По данным регионального ГИБДД, в аварии пострадал 21 человек.
5 октября в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. В аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.
29 сентября на 128-м километре трассы "М-5 Урал" произошло попутное столкновение автобуса и автомобиля Great Wall, после чего водитель автобуса потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали более 20 человек, из них шесть были доставлены в больницу.
18 сентября на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области в автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь и стоявший на обочине (водитель устранял техническую неисправность), врезался автобус Neoplan, направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию. На месте аварии погибли второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира. В больницы были доставлены 14 человек, двое из них позже скончались. Шестерым оказали помощь на месте.
В ночь на 17 сентября автобус Neoplan рейсом Анапа – Ярославль, в котором находились около 40 пассажиров, вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы.
9 сентября в Каширском районе Московской области на 137-м километре федеральной автодороги М-6 "Каспий" столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате столкновения погибли два человека, еще 14 получили травмы.
28 июля в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва - Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок". По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП не было. В больницу доставили более 25 человек, включая четырех детей и двух водителей.
10 июня в Орловской области на перегоне Лужки - Паньково на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Четыре человека погибли, 12 человек были госпитализированы.
4 июня в Екатеринбурге на 7-м километре Сибирского тракта водитель Daewoo Nexia столкнулся с двигавшейся впереди машиной Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали 26 человек.
22 мая в Псковской области у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса Neoplan, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал 21 человек, среди которых 13 детей.
23 марта у населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков" автобус из Белоруссии попал в ДТП с легковым автомобилем. Пострадали более 20 человек.
31 января на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Lon. В результате ДТП четыре человека погибли, еще 14 пострадали.
21 января при столкновении двух автобусов и двух легковых автомобилей в Мурманской области погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.
16 января в Тульской области у поселка Временный на автодороге Щекино – Тула столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, где были более 20 пассажиров. В результате ДТП пострадали 16 человек.